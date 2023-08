Dembele: Prihod v PSG? Uresničitev otroških sanj

Dembele je nase prvič opozoril v dresu Rennesa. Od tam je leta 2016 odšel v nemško Borussio iz Dortmunda, leto dni kasneje pa v Barcelono. Hitronogi in tehnično dovršeni krilni napadalec je za Francijo na 37 tekmah dosegel štiri gole, bil je član zmagovitih "galskih petelinov" na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018. V nemški Bundesligi je odigral le eno sezono, odlične predstave v črno-rumenem dresu pa so vodilne može Barcelone prepričale v to, da so ga leta 2017 za 140 milijonov evrov pripeljali na Camp Nou. Njegovo katalonsko obdobje je bilo zaznamovano s številnimi poškodbami, na račun katerih je v dresu blaugrane odigral le 185 tekem in sodeloval pri 83 zadetkih.

Dembele je, kot poroča STA, osma okrepitev PSG v poletnem prestopnem roku. Pred njim so prišli Francoz Lucas Hernandez, Španca Marco Asensio in Arnau Tenas, Portugalec Goncalo Ramos, Slovak Milan Škriniar, Urugvajec Manuel Ugarte, Italijan Cher Ndour in Južnokorejec Lee Kang-in.