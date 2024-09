Denarna pogača v LP v prihajajoči sezoni še večja

Drugi bo 1. in 2. oktobra, tretji 22. in 23. oktobra, četrti 5. in 6. novembra, peti 26. in 27. novembra, šesti 10. in 11. decembra, sedmi 21. in 22. januarja 2025, osmi pa 29. januarja 2025. Tekme bodo ob 18.45 in 21.00.