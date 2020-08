Zaradi depresije konec sezone za Iličića?

Še pomembnejši del pa Atalanto čaka v zaključni fazi Lige prvakov, saj so se varovanci trenerja Giana Piera Gasperinija že v uvrščeni v četrtfinale, kjer se bodo pomerili (le na eni tekmi, brez prisotnosti gledalcev) s Paris Saint-Germainom. Vse napovedi italijanskih medijev kažejo, da Iličića ne bo na tej tekmi. Po poročanju televizije Sky Sports je sezona za Iličića končana in v Lizboni ne bo igral, četudi Atalanta izloči PSG.

Ali je depresija tista, zaradi katere je Josip Iličić že nekaj časa izven pogona pri Atalanti? Pri italijanskem časniku pravijo, da je temu tako, uradno pa je klub trdil, da je za odsotnost s tekem kriva poškodba, a ima popolno podporo kluba. Atalanta bi potrebovala slovenskega reprezentanta, ki je letos do tega premora blestel z igro in goli. Atalanta si je zagotovila nastop v Ligi prvakov tudi v naslednji sezoni, saj je trenutno na tretjem mestu (a ne more biti slabša od četrtega), kar je lep uspeh moštva iz Bergama. V Serie A je sicer na sporedu še zadnji krog prvenstva, ko bodo dokončno znane uvrstitve na lestvici.

Klub mu je dovolil oditi domov v Slovenijo, da poskuša rešiti težave v domačem okolju, možnosti, da bi igral v nadaljevanju Lige prvakov pa so zelo majhne. "Ali je v depresiji, lahko povejo le zdravniki. Depresija je namreč bolezen in ne stanje duha,"trdi novinarFranco Vanniin dodaja, da so Kranjčana prijatelji ocenili kot močnega, a hkrati krhkega fanta, kot so to stara drevesa.

Iličića, ki ni v postavi Atalante že od 11. julija dalje, naj bi močno prizadele razmere v Bergamu, kjer so se vsakodnevno ukvarjali s štetjem mrtvih zaradi koronavirusne pandemije, njihove krste so prevažali na tovornjakih, strah pred okužbo pa je bil prisoten na vsakem koraku.