'Deset let me je s hat-tricki teroriziral Ronaldo, vi pa bi radi, da se bojim Yamala?'

Toda Barcelona, ki se je neuspešno pritožila na Evropsko nogometno zvezo zaradi domnevnega igranja z roko Marca Pubilla na prvi tekmi, je hitro pokazala, da dvoboj še ni odločen, že v četrti minuti je namreč Lamine Yamal s svojim šestim golom v tej sezoni lige prvakov zadel za 1:0.

Atletico Madrid se veselijo uvrstitve v polfoinale LP.

Pubilla zaradi kazni, tako kot ne Paua Cubarsija pri Barceloni, tokrat ni bilo pri Atleticu, ki se je v deveti minuti spet znašel v škripcih, a takrat Yamalu ni uspelo unovčiti napake. V 24. minuti pa so Katalonci izničili zaostanek s prve tekme, ko se je Ferran Torres znašel za nezanesljivo obrambno črto Atletica in zadel za 2:0.

Barca, ki je pogrešala poškodovana Andreasa Christensena in Raphinho, bi lahko vodila še z višjim izidom, toda v 31. minuti je Ademola Lookman izkoristil podajo Antoina Griezmanna z desne strani za novo skupno vodstvo Atletica.

Razburljiva tekma se je nadaljevala, v 55. minuti je Barcelona spet zadela prek Torresa, a iz prepovedanega položaja. Tudi sicer so razumljivo Katalonci aktivneje iskali poti proti tekmečevim vratom, toda tudi Atletico je imel svoje priložnosti in od 80. minute znova igral z igralcem več.

Ademola Lookman po doseženem zadetku.

Eric Garcia je namreč zrušil Alexandra Soerlotha, po mnenju sodnika Clementa Turpina pa je bil zadnji mož obrambe in mu je zato pokazal rdeči karton. Kljub temu je bilo do konca še naprej napeto na obeh straneh, priložnosti so se ponujale, toda ostalo je pri 1:2 in napredovanju Atletica. Po napredovanju se je rped zanimivim vprašanjem znašel strateg Atletov Diego Simeone. "Lamine Yamal? Odigral je odlično tekmo, a realnost je taka, da mi gremo v polfinale, on pa domov – gledat nas po televiziji," je za AS po napredovanju v polfinale LP dejal Simeone.

Če gledamo golo teorijo, se sliši skoraj neverjetno, da lahko moštvo doma izgubi prvo tekmo dvoboja z 0:2, nato pa na gostovanju pri tekmecu, ki se slovi po tem, da se ne boji parkirati avtobusa pred lastnimi vrati, kljub temu velja za favorita za napredovanje.

Prav to se je zgodilo Barceloni proti madridskemu Atleticu. Katalonci so celo prišli do točke, ko so imeli preobrat v svojih rokah – skupni izid so poravnali –, a so jih zgrešeni streli in Ademola Lookman na koncu stali uvrstitve v polfinale.

Diego Simeone

Seveda pri zgodbi o zapravljeni priložnosti niso bili brez krivde niti nogometaši Barcelone. Superzvezdnik Lamine Yamal je sam spodbujal govor o remontadi, zato se je pričakovano znašel v središču večine zbadanja in posmeha. Nekaj dodatnih besed za 18-letnega Španca je imel tudi dolgoletni trener Atletica Diego Simeone.

"Yamal je dober in izjemno nadarjen fant. Iskal je dvoboje ena na ena, že v tretji minuti je zadel, mediji pa bi ga že zdaj okronali za kralja Evrope. Toda v nogometu je pomembno samo eno: kdo je jutri zjutraj v bobnu za žreb. Mediji hočejo, da se bojim najstnika, ker izvaja trike in daje samozavestne izjave. Prosim vas," je nadaljeval Simeone, nato pa se spomnil obdobja, ko je v obračunih z Atleticom v dresu Reala dominiral Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo in Kylian Mbappe

"Deset let sem moral stati ob stranski črti in gledati Cristiana Ronalda, kako mi zabija hat-tricke in izločuje mojo ekipo iz tega tekmovanja. To je pravi teror. Lamine je odigral sijajno tekmo, a realnost je taka, da mi gremo v polfinale, on pa domov – gledat nas po televiziji. Velika razlika je med tem, da odigraš lepo tekmo, in tem, da postaneš nočna mora," je madridskemu AS-u za konec zaupal Simeone, ki že 14 sezon vodi Atlete.