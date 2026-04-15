Liga prvakov

'Deset let me je s hat-tricki teroriziral Ronaldo, vi pa bi radi, da se bojim Yamala?'

Madrid, 15. 04. 2026 11.21 pred 1 uro 3 min branja 17

Avtor:
Marko Juvan
Diego Simeone

Atletico Madrid je proti Barceloni branil prednost z 2:0 s prve tekme. In v svoji nameri uspel. Sredstva, ki jih je uporabljal, so opravičevala končni cilj ... Diego Simeone, ki že 14 let vodi Atlete, je po napredovanju v polfinale komentiral tudi učinek Lamineja Yamala in ga primerjal s Cristianom Ronaldom ... Sredin večer na Kanalu A in VOYO ponuja spektakel iz bavarske prestolnice med Bayernom in Realom. S prenosom začnemo ob 20.30.

Več videovsebin
  • Vrhunci tekme Liverpool - PSG
    09:44
    Vrhunci tekme Liverpool - PSG
  • Ademola Lookman znižal na 1:2
    01:12
    Ademola Lookman znižal na 1:2
  • Zadetek Ferrana Torresa za 2:0
    01:53
    Zadetek Ferrana Torresa za 2:0
  • Lamine Yamal zadel za 1:0 za Barco
    01:10
    Lamine Yamal zadel za 1:0 za Barco
  • Iz 24UR: Po Real Madrid - Bayern
    02:26
    Iz 24UR: Po Real Madrid - Bayern
  • Zadetek Mbappeja, ki je zmanjšal zaostanek Reala na 2:1
    00:21
    Zadetek Mbappeja, ki je zmanjšal zaostanek Reala na 2:1

Toda Barcelona, ki se je neuspešno pritožila na Evropsko nogometno zvezo zaradi domnevnega igranja z roko Marca Pubilla na prvi tekmi, je hitro pokazala, da dvoboj še ni odločen, že v četrti minuti je namreč Lamine Yamal s svojim šestim golom v tej sezoni lige prvakov zadel za 1:0. 

Atletico Madrid se veselijo uvrstitve v polfoinale LP.
Atletico Madrid se veselijo uvrstitve v polfoinale LP.
FOTO: Profimedia

Pubilla zaradi kazni, tako kot ne Paua Cubarsija pri Barceloni, tokrat ni bilo pri Atleticu, ki se je v deveti minuti spet znašel v škripcih, a takrat Yamalu ni uspelo unovčiti napake. V 24. minuti pa so Katalonci izničili zaostanek s prve tekme, ko se je Ferran Torres znašel za nezanesljivo obrambno črto Atletica in zadel za 2:0.

Barca, ki je pogrešala poškodovana Andreasa Christensena in Raphinho, bi lahko vodila še z višjim izidom, toda v 31. minuti je Ademola Lookman izkoristil podajo Antoina Griezmanna z desne strani za novo skupno vodstvo Atletica. 

Razburljiva tekma se je nadaljevala, v 55. minuti je Barcelona spet zadela prek Torresa, a iz prepovedanega položaja. Tudi sicer so razumljivo Katalonci aktivneje iskali poti proti tekmečevim vratom, toda tudi Atletico je imel svoje priložnosti in od 80. minute znova igral z igralcem več.

Ademola Lookman po doseženem zadetku.
Ademola Lookman po doseženem zadetku.
FOTO: AP

Eric Garcia je namreč zrušil Alexandra Soerlotha, po mnenju sodnika Clementa Turpina pa je bil zadnji mož obrambe in mu je zato pokazal rdeči karton. Kljub temu je bilo do konca še naprej napeto na obeh straneh, priložnosti so se ponujale, toda ostalo je pri 1:2 in napredovanju Atletica. 

Po napredovanju se je rped zanimivim vprašanjem znašel strateg Atletov Diego Simeone. "Lamine Yamal? Odigral je odlično tekmo, a realnost je taka, da mi gremo v polfinale, on pa domov – gledat nas po televiziji," je za AS po napredovanju v polfinale LP dejal Simeone.

Če gledamo golo teorijo, se sliši skoraj neverjetno, da lahko moštvo doma izgubi prvo tekmo dvoboja z 0:2, nato pa na gostovanju pri tekmecu, ki se slovi po tem, da se ne boji parkirati avtobusa pred lastnimi vrati, kljub temu velja za favorita za napredovanje. 

Prav to se je zgodilo Barceloni proti madridskemu Atleticu. Katalonci so celo prišli do točke, ko so imeli preobrat v svojih rokah – skupni izid so poravnali –, a so jih zgrešeni streli in Ademola Lookman na koncu stali uvrstitve v polfinale.

Diego Simeone
Diego Simeone
FOTO: Profimedia

'Yamal je odigral odlično tekmo. Realnost pa je takšna, da gre domov, mi pa v polfinale'

Seveda pri zgodbi o zapravljeni priložnosti niso bili brez krivde niti nogometaši Barcelone. Superzvezdnik Lamine Yamal je sam spodbujal govor o remontadi, zato se je pričakovano znašel v središču večine zbadanja in posmeha. Nekaj dodatnih besed za 18-letnega Španca je imel tudi dolgoletni trener Atletica Diego Simeone

"Yamal je dober in izjemno nadarjen fant. Iskal je dvoboje ena na ena, že v tretji minuti je zadel, mediji pa bi ga že zdaj okronali za kralja Evrope. Toda v nogometu je pomembno samo eno: kdo je jutri zjutraj v bobnu za žreb. Mediji hočejo, da se bojim najstnika, ker izvaja trike in daje samozavestne izjave. Prosim vas," je nadaljeval Simeone, nato pa se spomnil obdobja, ko je v obračunih z Atleticom v dresu Reala dominiral Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo in Kylian Mbappe
Cristiano Ronaldo in Kylian Mbappe
FOTO: AP

"Deset let sem moral stati ob stranski črti in gledati Cristiana Ronalda, kako mi zabija hat-tricke in izločuje mojo ekipo iz tega tekmovanja. To je pravi teror. Lamine je odigral sijajno tekmo, a realnost je taka, da mi gremo v polfinale, on pa domov – gledat nas po televiziji. Velika razlika je med tem, da odigraš lepo tekmo, in tem, da postaneš nočna mora," je madridskemu AS-u za konec zaupal Simeone, ki že 14 sezon vodi Atlete. 

Liga prvakov
Liga prvakov
FOTO: 24ur.com
manucao
15. 04. 2026 12.37
Nič drugega kot 11 let razočaranj v CL.To je dejstvo,ostalo je žal "šarlatanstvo".
NoriSušan
15. 04. 2026 12.31
Lahko je ko igraš bunker in te ščitijo sodniki
AtleticoSLO
15. 04. 2026 12.32
Zjokajte se
mmickica
15. 04. 2026 12.23
Je še mlad, še bo nočna mora, brez skrbi, nič bat! In koga je pri 18ih letih teroriziral Ronaldo, to me še zanima... Jaz se ne spomnim, da bi koga?!
manucao
15. 04. 2026 12.33
Vse preveč je odvisno od Yamala. In tu je ravno problem.
manucao
15. 04. 2026 12.35
Vsekakor preveč eksponiran,narcisoiden in tudi nadut,če hočeš.Ne razumem kaj mu pomeni,da igra s povezano roko? Pa še kaj bi se najdlo.
drimtim
15. 04. 2026 12.15
Grobijani s pomočjo sojenje naprej.Kraja tekme.Barsa pokazala kaj je nogomet.Bravo mladina .V ligi pa globok minus atomskih in grobijanov.🏆
hojladri123
15. 04. 2026 12.15
ahahaha ne gre da ga človek nebi imel rad, kljub temu da je piker
Joško s Krasa
15. 04. 2026 11.59
Kako je pa Čolo potolkel šmrkavca. Bravo Čolo,resnica jih boli.
manucao
15. 04. 2026 11.55
Poslušal sem komentar Zvonimira Boban za Sky Sport. Pravilno je ugotovil,da je proti koncu tekme Yamal bil preveč utrujen kar je za tako mladega igralca malce nenavadno.A če ti hitro udari slava v glavo se zgodi ravno to.
mmickica
15. 04. 2026 12.25
Ni bil utrujen, bil je razočaran nad sojenjem. Sodnik ga je dobesedno ignoriral in ni piskal niti polovico prekrškov nad njim. Niti tistega morebitnega penala, katerega posnetka nam edinega niso želeli pokazat. Že vedo zakaj.
Clovek
15. 04. 2026 11.42
Zato pa je igral na prvi tekmi bunker proti 10 igralcem hahahah nic skrbet Diego, te bo pac Arsenal poslal domov
hojladri123
15. 04. 2026 12.17
še vseeno bo verjetno najbolje uvrščen španski klub v CL to leto, pa če dvignejo še Copo mislim da bo to leto čisto solidno za atlete, ne pozabi da so v vseh pomembnih tekmovanjih izločili Barselono
cripstoned
15. 04. 2026 11.30
Hahahhaha koncno spostovanja vredna izjava simeoneja...
NoriSušan
15. 04. 2026 12.31
Se je bolj bal Messija
