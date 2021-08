Devet od 12 klubov Superlige znova del združenja ECA

Kot je sporočilo Združenje evropskih nogometnih klubov (ECA), so španski Atletico Madrid, italijanska AC Milan in Inter Milan ter šest angleških elitnih klubov Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal in Tottenham Hotspur znova postali del njihove organizacije, potem ko so spoznali, da Superliga "ni v interesu širše nogometne skupnosti".

Teh devet klubov je sprva podprlo projekt Superlige, a od njega odstopilo v roku 48 ur, potem ko so navijači, igralci in organizacije močno nasprotovali tej ideji. ECA je to obdobje označila za obžalujoče in turbulentno za evropski nogomet, je pa zdaj prepoznala "pripravljenost klubov za aktivno sodelovanje z ECA z namenom razvijanja evropskega klubskega nogometa na način, ki bo v interesu vseh, ne le peščice".