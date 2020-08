Di Maria: Niso imeli nobenih možnosti. Pojedli smo jih

Nogometaši Parisa St. Germaina so se prvič v zgodovini kluba uvrstili v finale Lige prvakov. Parižani so peta francoska ekipa, ki se je prebila do tekme za naslov evropskega klubskega prvaka. Pred njimi je to uspelo Reimsu (1956, 1959), St. Etiennu (1976), Marseillu (1991, 1993) in Monacu (2004). Do trofeje je prišel le Marseille v prvi izvedbi lige prvakov 1993. PSG je do polfinalne zmage proti Leipzigu prišel zasluženo (3:0), saj je bil prepričljivo boljši od tekmeca.

icon-expand Statistika Angela Di Marie proti RB Leipzigu. FOTO: Sofascore.com Če je PSG v četrtfinalu proti Atalanti iz Bergama dobesedno visel in bil tik pred novim bolečim izpadom v Ligi prvakov, saj je ekipa iz Bergama vodila še v zadnji minuti tekme, pa so bili Parižani v polfinalu proti Leipzigu zelo suvereni in tekmecu niso dali prav nobene možnosti za presenečenje. Za Leipzig je bil to prvi polfinale v evropskih tekmovanjih, hkrati pa so bili Nemci, ki so v četrtfinalu izločili Atletico Madrid, tretja ekipa v zadnjih treh letih, ki je prvič v zgodovini nastopila med najboljšimi štirimi ekipami v Ligi prvakov. "Pojedli smo jih! Od prve minute smo dominirali. Dobro, da smo on veliki terenski pobudi tudi dovolj hitro zabili. Nato je bilo sve skupaj precej lažje. Mirno smo kontrolirali tok dogodkov na travniku in imeli ves čas občutek, da nam Nemci ne morejo nič," je bil po prvem finalu po četrt stoletja kar malce evforičen Angel Di Maria, strelec enega izmed treh francoskih zadetkov proti Leipzigu. "Težko bom spal po takšni tekmi. Sem še poln adrenalina in vtisov. Bili smo odlični. Ponos sem na vse. Veliko smo trpeli, da smo prišli do finala Lige prvakov. Prav je, da vsaj malo uživamo v trenutku," je dodal Argentinec, ki je bil celo najbolje ocenjeni nogometaš polfinala. "Vsi smo enako zaslužni. Vsi mi dobro vemo, kaj vse smo dali skozi v zadnjih letih, da smo prišli do finala. Zaslužimo vse to. Trdo smo delali." O finalu nekdanji nogometaš Reala in Manchester Uniteda še ne razmišlja. "Rad bi še malo podoživel polfinale in se veselil preboja v zaključni del tekmovanja. Vseeno mi je, kdo bo v finalu. Vseeno. Želimo spisati zgodovino kluba. Prepričan sem, da bom izpolnili sanje naših navijačev, ki tako željno pričakujejo ta laskavi naslov v Ligi prvakov."