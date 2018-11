Diaz na radarju Reala: Guardiola želi, da nadarjeni Španec ostane na Etihadu

Strateg 'meščanov' Josep Guardiola je na zadnjem druženju s predstavniki otoške sedme sile poudaril, da je klubsko stališče glede statusa enega od najbolj nadarjenih nogometašev na svetu Brahima Diaza kristalno jasno: "Fant je izrazil željo, da po koncu sezone zapusti naš klub. Moram priznati, da me je zelo presenetil, saj sem bil prepričan, da se želi še naprej razvijati v našem moštvu. Naše želje so povezane s podaljšanjem sodelovanja za naslednjih pet, šest sezon, ko bi Brahim dosegel popolno nogometno zrelost." Celotna zgodba je še toliko bolj zanimiva spričo dejstva, da je mladeničev agent nihče drug kot brat Pepa Guardiole Pere , ki se bo očitno moral podpisati pod skorajšnji prestop svojega varovanca. Pri Realu so pripravljeni na začetek pogajanj, a se zavedajo, da morajo zavoljo upoštevanja Fifinih pravil počakati do uradnega pričetka zimskega prestopnega roka - 1. januarja 2019. Vodstvo 'galaktikov' na čelu s predsednikom Florentinom Perezom želi doseči, da se nogometaš na Santiago Bernabeu preseli po koncu te sezone kot prost igralec, kar bi bil zadetek v polno.

Produkt Cityjeve nogometne šole

Pri Cityju ne skrivajo, da so ponosni na vse boljše rezultate, ki jih daje tamkajšnja nogometna akademija, čigar produkt je tudi Diaz, zato bi njegova (pre)hitra selitev pomenila velik udarec za tiste, ki so vložili ogromno truda in znanja v njegov razvoj od malih nog. "To se dogaja na vsakodnevni ravni v vseh klubih po svetu. Samo Kylian Mbappe si s svojo ekstra kakovostjo lahko privošči, da že pri rosnih 19 letih igra tako pomembno vlogo v top svetovnem klubu, kot je Paris Saint Germain. Tudi Diaz je izjemen talent, da me ne bi narobe razumeli, toda če je ocenil, da bi na drugem naslovu dobil več priložnosti za igro, mu nihče od nas ne sme preprečiti odhoda," je še pristavil Guardiola.