Costa začel trenirati: Simeone ga nujno potrebuje za dvoboj z Liverpoolom

Nogometaš madridskega Atletica Diego Costa je moral

novembra lani na operacijo zaradi zdrsa medvretenčne ploščice. Za okrevanje soigralca slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka je bilo predvideno, da bo trajalo približno tri mesece. Costa je že začel z rahlim treningom, čeprav je to še zelo zgodnja faza vrnitve na igrišča, tokrat se je pridružil prav tako poškodovanemu soigralcu Kokeju. Costa je bil znova nazaj na treningu po mesecu in 29 dnevih od operacije, nared za igro naj bi bil sredi februarja. To je dobra novica za trenerja Diega Simeoneja, saj Atletico potrebuje njegove gole.

Atleti so doživeli nepričakovan poraz na zadnji tekmi španskega prvenstva, Eibar je zmagal, Atletico pa je na gostovanju ostal brez doseženega gola (2 : 0). Simeone bo "krvavo" potreboval Costo sredi februarja, ko se bodo začeli izločilni boji Lige prvakov. Atletico se bo že v osmini finala pomeril z Liverpoolom, aktualnim prvakom LP (prenos na Kanalu A in VOYO 18. februarja ob 20.40).

