Diego Maradona ml.: Napoli ni favorit, a lahko izloči Barcelono

Na stadionu Camp Nou se bosta na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov pomerila Barcelona in Napoli (prenos na Kanalu A in VOYO v soboto ob 20.30). Sin legendarnega Argentinca Diega Armanda Maradone je mnenja, da lahko italijansko moštvo precej zagreni življenje katalonski zasedbi, potegnil pa je tudi primerjavo med svojim očetom in zvezdnikom blaugrane Leom Messijem.

Petek ponuja težko pričakovani uvod v nadaljevanje Uefine Lige prvakov, dan kasneje pa bodo gledalci lahko uživali v dvoboju Barcelone in Napolija. Obe moštvi sta ostali brez lovorike v domačih prvenstvih, Barca je zasedla drugo mesto v Primeri Division za Realom, Napoli pa je ostal brez evropskih nastopov v naslednji sezoni, saj je zasedel skromno sedmo mesto (Neapeljčani so zbrali 62 točk, prvak Juventus 83).

icon-expand Arturo Vidal in Lionel Messi FOTO: AP

Na prvi tekmi v Neaplju je bil izid izenačen (1:1), kar daje manjšo prednost Barceloni, ki je dosegla gol v gosteh in igra povratno tekmo na svojem stadionu (sicer brez navijaške podpore) Camp Nou. V "pokoronskem" obdobju Kataloncem niso cvetele "rožice", saj so zapravili prednost v domačem prvenstvu in ostali brez naslova prvaka, zato so vse sile usmerili v Ligo prvakov. A v zadnjih tednih je bilo precej zapisov o nezadovoljstvu igralcev nad stanjem v klubu, predvsem je bil glasen prvi in nepogrešljivi zvezdnik moštva Leo Messi. Trenerju Quiqeju Setienu se že malce maje stolček in ob neuspehu v Ligi prvakov verjetno ne bo preživel do začetka nove sezone, ki se hitro bliža.

Zanimivo je razmišljanje Diega Armanda Maradone mlajšega, sina legendarnega Argentinca, ki je Italijan in je rojen v Neaplju in je spregovoril za katalonski časnik Sport. "Barca ima spektakularno moštvo in ima prednost iz prve tekme. Vendar Setienovo moštvo trenutno ni v dobri psihološki formi in je dobilo vsaj po en gol od vsakega tekmeca. Zato vidim, da imajo Neapeljčani, čeprav niso v vlogi favorita, dobre možnosti, lahko jim precej otežijo delo in jih celo izločijo. Barca ni odigrala dobre tekme v Neaplju, bila je kar precej negotova. Vendar pozor, nikoli ne smete odpisati moštva z Leom Messijem." "O Barceloni lahko govorim le kot zunanji opazovalec, vendar se marsikaj sliši o dogajanju v garderobi in še vedno ne razumem, zakaj so odpustili Ernesta Valverdeja. Kakšen namen je brcniti ven trenerja, ki se bori za naslov v prvenstvu in v Ligi prvakov? S Setienom je tukaj še več težav, kot jih je bilo prej," je prepričan Maradona mlajši.

"Obožujem Messija, je najboljši na svetu in Cristiano Ronaldo mu niti blizu ni. Kdorkoli ga kritizira v Argentini, ne ve ničesar o nogometu. Moj oče ga ljubi in mi pogosto govori o njem. Leo je zvezda in je seveda ... drugi najboljši igralec vseh časov. Messi je fenomen, vendar nihče ni primerljiv z mojim očetom: ne morete primerjati vesoljcev z zemljani. Lahko rečem, da je Maradona bog nogometa, Leo pa je najboljši med človeškim bitji. Žal mi je, toda nihče ne bo dosegel nivoja mojega očeta. To je nemogoče,"je še dodal Diego mlajši. Zmagovalec dvoboja Barcelona - Napoli se bo v četrtfinalu na zaključnem turnirju Lige prvakov v Lizboni pomeril z zmagovalcem angleško-nemškega dvoboja, z londonskim Chelseajem ali münchenskim Bayernom.