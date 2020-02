Diego Simeone: Tekmo smo začeli dobivati, še preden se je začela

Nogometaši Atletica iz Madrida so v obračun z Liverpoolom vstopili v vse prej kot odlični formi, niti slučajno niso veljali za favorite, a njihovi navijači so jim že pred tekmo jasno dali vedeti, da vanje še kako verjamejo. Avtobus, na katerem so bili nogometaši in strokovno vodstvo kluba, so bučno sprejeli pred samim stadionom. Manjkali niso ne bučni napevi ne pirotehnika, kar je po besedah Diega Simeonejadodatno podžgalo njegove fante.

"Tekmo smo začeli dobivati že na krožišču pred stadionom, ko nas je pričakala množica navijačev. V mojih osmih letih pri Atleticu še nisem doživel takšnega sprejema, kar nam je vlilo dodatnega poguma," je navijače Atletica pohvalil Simeone, ki je z varovanci pred povratnim srečanjem v ugodnem izhodišču, saj ob zmagi ni prejel zadetka.