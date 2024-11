Dinamo do druge zaporedne zmage, City na kolenih v Lizboni

Benjamin Šeško , ki je na trenutke deloval nekoliko živčno in igral do 68. minute, je v 64. minuti nevarno meril, a se je izkazal Kasper Schmeichel , sicer pa je imel Celtic tudi kar nekaj priložnosti in v 72. minuti je Reo Hatate povišal na 3:1. Za Leipzigom je doslej slaba sezona v ligi prvakov, saj je po štirih tekmah še brez točke, Celtic jih ima sedem.

Slovan in Dinamo sta v prvem polčasu pokazala kar dinamično igro s kar nekaj priložnostmi, povedli pa so Slovaki prek Davida Strelca v peti minuti. V deseti so Zagrebčani izenačili z golom Daria Špikića, do vodstva pa so prišli v 30., ko je zadel Petar Sučić. Vmes je šel sodnik gledat posnetek za morebitno najstrožjo kazen v korist Slovana, a je ostalo brez nje.

V 54. minuti je Dinamo povečal prednost z golom Sandra Kulenovića, isti igralec je v 73. minuti zadel tudi za 4:1, v 83. pa so Hrvati v dveh napadih zapovrstjo zatresli še okvir vrat. Dinamo je zdaj pri sedmih točkah, Slovan je še brez.