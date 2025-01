Dinamo kljub zmagi ostal brez napredovanja, City in PSG sta se izvlekla

Drugi klubi s slovenskimi nogometaši, Leipzig, Sturm, Crvena zvezda in Slovan Bratislava, so že pred tem krogom ostali brez možnosti za vsaj dodatne boje za osmino finala.

Slovan Bratislava je v gosteh pri Bayernu izgubil z s 3:1, pri čemer je Kenan Bajrić igral celo tekmo za goste, za domače pa so zadeli Thomas Müller , Harry Kane in Kingsley Coman .

Crvena zvezda je gostovala v Bernu pri Young Boys in prav tako zmagala z 0:1, edini gol je dosegel Guelo Kanga v 69. minuti. Pri Beograjčanih sta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić odigrala celo tekmo.

Sturm je v zadnjem krogu gostil prav Leipzig in ga ugnal z 1:0, pri čemer je Arjan Malić Avstrijce popeljal v vodstvo v 42. minuti. Pri teh je Jon Gorenc Stanković igral do 86. minute, Tomi Horvat pa ni dobil priložnosti za igro. Pri Leipzigu zaradi poškodbe meč ni bilo Kevina Kampla , Benjamin Šeško pa je igral od 66. minute.

Ob Liverpoolu, ki je tokrat z rezervno postavo v Eindhovnu doživel prvi poraz (3:2), Barceloni, ki je doma proti Atalanti igrala 2:2, in Atleticu so se neposredno v osmino finala uvrstili še Arsenal, ki je z 1:2 zmagal v Gironi, Inter, ki je s 3:0 in "hat-trickom" Lautara Martineza odpravil Monaco, Bayer Leverkusen, ki je z 2:0 ugnal praško Sparto, Lille, ki je s 6:1 odpravil Feyenoord - Gernot Trauner je pri gostih zabil kar dva avtogola - in Aston Villa, ki je s 4:2 odpravila Celtic. Morgan Rogers je trikrat zadel za domače.