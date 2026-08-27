Liga prvakov
Dinamo na izredno težkem gostovanju ostal brez Lige prvakov
Poleg obračuna med Celjem in Slovanom so bili na sporedu še preostali trije spopadi play-offa Lige prvakov. Najbolj odmeva poraz zagrebškega Dinama, ki je na izredno neugodnem gostovanju na Norveškem proti Vikingu ostal brez mesta med elito. Lyon je moral doma premoč priznati Fenerbahčeju, AEK pa je na vročih grških tleh z lahkoto opravil z Levskim iz Sofije. Vso akcijo si lahko ogledate v vrhuncih, ki so priloženi spodaj.
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- 10:50Vrhunci play-offov Lige prvakov - 2. del
- 08:20Vrhunci play-offov Lige prvakov - 1. del
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