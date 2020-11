Dinamo z Verbičem na Camp Nou brez kar 11 članov

Na Kanalu A in VOYO si boste lahko v torek, 3. novembra (ob 20.40), ogledali dvoboj Atalante s slovenskim reprezentantom Josipom Iličićem in Liverpoola, gostovanje kijevskega Dinama v Barceloni pa sledi v sredo, 4. novembra (ob 20.40).

"Testiranje je pokazalo pozitivne rezultate pri Georgiju Citajšviliju, Denisu Harmašu, Mikkelu Duelundu, Aleksandru Karavajevu, Tudorju Beluceju in Mikoli Šaparenku," so sporočili iz kluba ter dodali, da je pozitiven tudi pomočnik trenerja Emil Karasin še štirje člani osebja. Dodajajo, da se vsi počutijo dobro in so v samoosamitvi.

Dinamo Kijev bo sicer v sredo igral tekmo Lige prvakov v gosteh pri Barceloni. Ta je vodilna v skupini G, Dinamo je tretji z eno točko. V skupini sta še Juventus (3) in Ferencvaros branilca slovenske izbrane vrste Mihe Blažiča(1).