Dinamo Zagreb do lepe zmage v Gruziji, PSV do preobrata, Belec in Bezjak slavila v Nikšiću

Nogometaši Dinama Zagreb so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov z 2:0 slavili na gostovanju pri Saburtalu Tbilisi. Za zmago Hrvatov sta v drugem polčasu poskrbela Mislav Oršić in Bruno Petković. PSV je v sodnikovem dodatku uspel dvakrat zatresti mrežo Basla in pred domačimi gledalci v Eindhovnu slavil s 3:2.