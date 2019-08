Zagreb 'trese' evropska mrzlica: Bjelica z Modrimi v lovu na Ligo prvakov

V hrvaški prestolnici v teh dneh vlada prava evropska nogometna mrzlica, saj gre prodaja vstopnic za med. Iz tabora serijskega hrvaškega državnega prvaka namreč sporočajo, da je na voljo le še nekaj sto vstopnic za severno in južno tribuno legendarnega Maksimira, medtem ko sta zahodna in vzhodna tribuna razprodani. Obračun iz Zagreba boste v neposrednem prenosu lahko spremljali na Kanalu A in VOYO v sredo, 22. avgusta, od 20:45 naprej. Nikar ne zamudite!

Zelo uspešni strateg zagrebških Modrih Nenad Bjelica kljub spoštovanju do skandinavske zasedbe, ki bo v okviru 4. kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov v sredo zvečer gost legendarnega Maksimira, verjame, da lahko z nadarjenim moštvom preskoči še zadnjo oviro.



Ta bo vse prej kot lahek zalogaj, saj je Rosenborg že v obračunih z beloruskim BATE Borisovim in našim Mariborom dokazal, da poseduje kakovost. Večkratni udeleženec skupinskega dela najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu veliko upov polaga že v prvo tekmo v Zagrebu, kjer si želi z ugodnim razpletom zagotoviti najboljše mogoče izhodišče pred povratnim obračunom v Trondheimu. Ne glede na visoka pričakovanja vselej zahtevne športne javnosti naših južnih sosedov se Bjelica zaveda, da je linija med uspehom in neuspehom nemalokrat tanka, zato svoje varovance svari pred pretirano evforijo, ki je v zadnjih dneh zajela hrvaško prestolnico. "Spoštujemo zasedbo Rosenborga, ki je dobro pokrita na večini igralnih položajev. Večkrat sem si ogledal dvoboja proti Mariboru v prejšnjem kvalifikacijskem krogu in se prepričal, da gre za kakovostno moštvo z glavo in repom. Če bomo želeli napredovati v skupinski del Lige prvakov, bomo morali odigrati dve brezhibni tekmi," poudarja najpriljubljenejši Slavonec v Zagrebu, ki ne glede na vse večje zanimanje uglednih evropskih klubov za 'njegove' najbolj izpostavljene može ohranja mirnost in osredotočenost na naslednja mednarodna izziva.