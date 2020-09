Bo zagrebški Dinamo nogometno elito lovil v dvoboju s celjskimi krvniki?

Benjamin Mendy in Petar Stojanović

Slovenskih klubov v tem tekmovanju po izpadu Celja ni več, preko kvalifikacij pa si lahko elito zagotovi še nekaj slovenskih nogometašev v tujih klubih. Zmagovalec dvoboja med Ferencvarosem Mihe Blažičain Dinamom iz ZagrebaPetra Stojanovića se bo konec septembra na dveh tekmah meril z boljšim iz dvoboja Qarabag (Azerbajdžan) - Molde (Norveška). Kijevski Dinamo Benjamina Verbiča bo, če bo v tretjem krogu uspešen proti proti Alkmaarju, igral z Gentom ali Rapidom z Dunaja, kjer igra novopečeni slovenski reprezentantDejan Petrovič. "Z žrebom moramo biti zadovoljni. Morda so nekateri, predvsem naši navijači, želeli dvoboj z beograjsko Crveno zvezdo, a moramo biti po žrebu vseeno zadovoljni. Mislim, da imamo vse v svojih rokah," je za Sportske novosti dejal trener Dinama Zoran Mamić, ki se je z modrimi skozi šivankino uho loterije izvajanja najstrožjih kazni prebil v naslednji krog kvalifikacij. Prav lahko bi evropsko pot že končal na tekmi v Romuniji proti Cluju. "Res je, v Romuniji smo imeli tudi precej sreče. Napredovati po streljanju enajstmetrovk je vedno lepo, a zelo stresno. Zavedamo se, da smo svoj košček sreče že izkoristili. Ne želimo komentirati žreba play-offa, saj imamo pred tem še težak dvoboj z madžarskim prvakom, ki bo zelo napet in nepredvidljiv," za dnevnik.hr trezno razmišlja Mamić.