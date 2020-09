Verbič z Dinamom že v Belgiji po pozitiven rezultat

Ukrajinski Dinamo Kijev je le še korak oddaljen od nastopanja v skupinskem delu nogometne Lige prvakov. Klub slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča je v tretjem krogu kvalifikacij za elitno evropsko klubsko tekmovanje ugnal nizozemskega predstavnika AZ Alkmaar z 2:0. Kijevčani so si z zmago že zagotovili vsaj nastop v skupinskem delu Lige Evropa, za preboj v laskavo Ligo prvakov pa bodo v "play-offu" igrali proti belgijskemu Gentu, ki je s težavo preskočil avstrijski Rapid z Dunaja. "Kamen se nam je odvalil od srca, ko smo preskočili nizozemski AZ. Priborili smo si najmanj Ligo Evropa, a s tem se ne želimo zadovoljiti. Na vsak način želimo biti del nogometne elite v naslednji sezoni. Liga prvakov, prihajamo," je bil za portugalskoA Boloneposreden strelec enega izmed zadetkov na zadnji tekmi kvalifikacij za preboj v Ligo prvakov proti nizozemski ekipi AZGerson Rodrigues. Napadalec Dinama bo tudi na gostovanju pri Gentu eno bolj vročih orožij Kijevčanov. "Spoštujemo Belgijce, a smo jih dobro preučili. Pogledali smo kar pet njihovih tekem in ugotovili, da so zelo kakovostna in disciplinirana zasedba," je še dejal 25-letni Portugalec in obljubil, da bo Dinamo že na prvi tekmi iskal pozitiven rezultat. "Ne samo to, želimo zmagati in si tako močno olajšati delo pred povratno tekmo na našem stadionu," je za lizbonskoA Bolo zaključil Rodrigues. Belgijski Gent se je v prejšnjem krogu zelo mučil z avstrijskim Rapidom. Dunajčani so padli s tesnih 2:1. "Vsaka ekipa, ki pride do zaključnega play-offa, je kakovostna. Tako tudi Dinamo, ki ima velike izkušnje v Evropi. Prepričan sem, da se bo dvoboj odločil šele na povratni tekmi," trdi Nemec v vrstah belgijskega Genta Niklas Dorsch, ki je dosegel prvi gol na tekmi z Rapidom.



Gent - Dinamo Kijev