Dinamo Kijev po vstopu Verbiča do zmagovitega zadetka v Gentu

Gent je tekmo začel malce bolj pogumno, a bolj nevarni so bili gostje iz Kijeva. Tako je prvi strel v okvir vrat prišel izpod nog Vladislava Suprjage, ki je v peti minuti poskusil s hitrim strelom 's prve' s kakšnih 20 metrov. Vratar domačih Davy Roef je bil zbran in žogo zlahka ukrotil. Prav Suprjaga pa se je izkazal za junaka v 9. minuti, ko je načel mrežo domačinov. Bil je na pravem mestu ob pravem času in prelisičil zanko prepovedanega položaja. Čeprav so romunski sodniki sprva pokazali, da je šlo za prepovedani položaj ob podaji Vitalija Bujalskija, pa je posredoval VAR. Iz posnetka je bilo jasno razvidno, da so se sodniki tokrat zmotili. Zadetek so nato priznali, gostje iz Kijeva so tako v 10. minuti že vodili z 1:0.