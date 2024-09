Dobra novica za Arsenal, trener PSG doma pustil prvega zvezdnika

27-letni krilni napadalec Ousmane Dembele je sezono francoskega prvenstva začel izvrstno in na šestih tekmah sodeloval pri osmih zadetkih (štirje goli in štiri asistence). Francoz, ki je bil na vrhuncu svoje kariere vreden vrtoglavih 120 milijonov evrov, je očitno ponovno odkril svojo iskrico, a jo s sporom z glavnim trenerjem Luisom Enriquejem hitro ugasnil.

Po petkovi tekmi med PSG in Rennesom, ki so jo nogometaši iz francoske prestolnice dobili s 3:1, sta si španski trener in francoski nogometaš skočila v lase, Enrique pa posledično prvega zvezdnika kluba ni vzel na gostovanje proti Arsenalu. Kako dolgo Dembeleja ne bo v kadru Parižanov, zaenkrat še ni znano.