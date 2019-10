Dobra novica za Barcelono, slaba za Inter: Messi v ekipi, Lukaku poškodovan

Belgijec Romelu Lukaku je po selitvi iz Manchestra zasijal v vrstah Interja in se že na uvodnih tekmah trikrat vpisal med strelce. Na zadnji tekmi s Sampdorio pa je napadalec zaradi poškodbe stegenske mišice tekmo začel šele v 56. minuti. Poškodba naj bi se sicer 'vlekla' že dober teden dni.

Lukaku je v italijanskem prvenstvu do zdaj trikrat zatresel mrežo.

Lukaku tako z ekipo ni odpotoval v Barcelono, kjer se bo Inter v drugi tekmi skupinskega dela Lige prvakov pomeril s katalonskim velikanom."Lukakuja ni z nami. Ima težave s stegensko mišico, ki traja že vsaj deset dni," je razkril Antonio Conte in nadaljeval, "poškodba je bila vedno bolj moteča, in čeprav so bili testi negativni, smo se odločili, da ne tvegamo. Zanesti se moramo na počutje nogometaša v teh trenutkih."

