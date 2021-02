Dobre novice za Real: '4 kg lažji' Hazard že trenira z žogo

Eden Hazardin najboljša forma so besede, ki jih v isti povedi vse od njegovega prestopa iz Chelseaja k madridskemu Realu verjetno ni zapisal še noben medij. Belgijec se ne more otresti poškodb – zadnjo je utrpel na začetku februarja, ko je ravno povezal nekaj tekem brez vidnejših težav in počasi, a zanesljivo prevzemal vedno večjo vlogo pri Realovi igri v napadu. Veliko obrvi je Hazard dvignil tudi s svojimi izjavami sredi prejšnje sezone, ko je potrdil, da se je v Madrid iz Londona preselil z nekaj odvečnimi kilogrami.

"Res je, ne morem lagati. Če sem na počitnicah, sem na počitnicah. Poleti sem pridobil pet kilogramov–sem eden tistih, ki težo hitro pridobijo, a jo tudi precej hitro izgubijo. Ko sem bil v Lillu, sem tehtal 72 kilogramov, potem sem pridobil mišice in sem jih imel 75. Na slab dan jih imam lahko 77, poleti pa sem jih imel 80, vendar sem prišel na pravo težo v desetih dneh,"je za belgijski Sport/Footmagazinedejal Hazard.

Zidane: Mislite, da je vesel?

Po tem, ko je trener Reala Zinedine Zidanenedavno pustil odprte možnosti za to, da bi se Hazard lahko vrnil že za prvi obračun osmine finala z Atalanto v Bergamu, je med navijači 13-kratnih evropskih prvakov završalo tudi ob torkovi objavi novih posnetkov s treninga španskih prvakov. Hazard je že začel trenirati tudi z žogo, medtem ko je televizijaLa Sexta poročala, da je Belgijec izgubil kar štiri kilograme. Prej kot prekomerni teži sicer Zidane razloge za Hazardove težave s številnimi poškodbami pripisuje"smoli".