Domači dvoboj z Barcelono bo pokazal, v kako globoki krizi je Inter

Na milanskemu stadionu San Siro se obeta spektakel, saj Inter v Ligi prvakov gosti zasedbo Barcelone (prenos tekme na Kanalu A in VOYO ob 20.40). V skupini C bo, kot kaže, prav med italijansko in špansko zasedbo padla odločitev o drugem mestu in napredovanju. Nerazzurri so v rezultatski krizi, "stolček" se trese trenerju Simoneju Inzaghiju, a prav v krizi se običajno najbolje pokaže karakter moštva. Tokrat v vratih ne bo Samirja Handanovića, priložnost bo dobil Andre Onana.

icon-expand Edin Džeko FOTO: AP

Po reprezentančnem premoru se je nadaljevalo tekmovanje v italijanskem prvenstvu, milanski Inter s Handanovićem je ostal brez točk, modro-črni so drugič zapored klonili v Serie A. Po neuspehu v Vidmu proti Udineseju pred reprezentančnim premorom, so Milančani tokrat gostili Romo in tudi tokrat ostali praznih rok (1:2). Inter je po osmih krogih vpisal že četrti poraz v ligi in je zdaj na devetem mestu Serie A. Milančani so si "pridelali" že kar lepo točkovni zaostanek v domačem DP, zato je tekma v Ligi prvakov proti Barceloni ključnega pomena. Še enega poraza, četudi proti kvalitetni katalonski zasedbi, si Inter ne more privoščiti. Celotno tekmo proti Romi je branil Samir Handanović, na tekmi Lige prvakov bo mesto prvega vratarja dobil Andre Onana, je napovedal trener Interja Simone Inzaghi. Inter je v tej sezoni izgubil enako število prvenstvenih tekem kot v celotni lanski sezoni, ko je po napetem boju z lokalnim tekmecem v finišu prvenstva AC Milan osvojil naslov državnega prvaka v Serie A s prednostjo pičlih dveh točk (86:84 je bilo razmerje osvojenih točk ob koncu sezone). Trenutno se Inter bori za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov za naslednjo sezono, saj je italijanska konkurenca trenutno bolj izenačena in konkurenčno, kot je bila v zadnjih letih.

Danes v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO tekma Lige prvakov med milanskim Interjem in Barcelono, v sredo pa sledi še obračun Chelseaja in Milana (prenos dogajanja ob 20.40).

"Pomerili se bomo z eno najboljših ekip v Evropi, izjemno kompletnim moštvom, hkrati pa je tekma velika priložnost za nas. Mi smo Inter in boj v skupini je odprt. Igrati moramo z veliko agresije in odločnosti," se pomembnosti tekme zaveda italijanski trener. Inzaghiju se malce že trese "stolček", zato dobro ve, da bi ob morebitnem porazu lahko prišlo do trenerske spremembe. "Moramo se osredotočiti na podrobnosti. Trenutno plačujemo za vsak trenutek neprevidnosti, tudi v situacijah, na katerih smo delali. Ampak ne bom obupal, vsi moramo narediti več, začenši z mano," je samokritičen trener modro-črnih. Časnik Tuttosport je poročal, da sta nekdanja igralca Interja Dejan Stanković in Christian Chivu na seznamu morebitnih zamenjav, če bi se v klubu odločili za radikalno potezo in odpustili sedanjega trenerja. Vodstvo kluba pa je že zavrnilo ponudbo nekdanjega trenerja Fiorentine in Swansea Cityja Paula Souse.

Pri Interju se otepajo trditev, da so v rezultatski krizi, branilec milanskega moštva Mattero Darmian pravi: "V teh težkih časih moramo biti enotni. Ohraniti moramo hladnokrvnost in osredotočenost. Ne smejo nas zanesti čustva. Zelo spoštujemo Barco in njihovo veliko kakovost, a za nas je ta tekma tista prava priložnost. Moramo manj govoriti in biti odgovorni na igrišču."

icon-expand Andre Onana FOTO: AP

Inter in Barcelona imata po dveh tekmah skupine C veliko skupnega: obe ekipi sta premagali češko zasedbo Viktorio Plzen in izgubili z 2:0 proti münchenskemu Bayernu. Na lestvici so Bavarci v vodstvu s šestimi točkami, sledita Barcelona in Inter s po tremi. Če bodo varovanci trenerja Juliana Nagelsmanna nadaljevali zmagoviti niz, kar je pričakovati glede na to, da bodo Čehi gostovali na Bavarskem, bosta zaporedni medsebojni tekmi Interja in Barceloen lahko določili usodo obeh ekip v boju za izločilne boje. Prvi dve moštvi iz skupine se namreč prebijeta naprej, zaenkrat kaže, da bosta Barcelona in Inter bila boj za to (preostalo) drugo mesto. "Če se želimo uvrstiti iz te skupine, nam bosta naslednji dve tekmi z Barcelono povedali veliko," je povedal vezist Interja Marcelo Brozović. Kar se tiče medsebojnih dvobojev, je Inter zmagal le enkrat na petih domačih tekmah Lige prvakov proti Barceloni (ob treh remijih in enem porazu). Predvideni postavi za tekmo:

Inter: Onana; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Martinez;

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Eric Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha;