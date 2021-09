Domžalski mladci Ligo prvakov odpirajo proti italijanskemu prvaku

Evropska nogometna zveza je v prejšnji sezoni zaradi pandemije covida-19 odpovedala tekmovanje najboljših mladinskih zasedb, ki se za nogometna igrišča vračajo z aktualno sezono. Ples kroglic pred tedni ni bil pretirano naklonjen domžalskemu klubu, saj se bodo upi rumenih udarili z državnim prvakom Italije. Ob Kamniški Bistrici bo gostoval Empoli, ki mu je do lovorike pomagal tudi slovenski vratar Klemen Hvalič. Nekdanji član Gorice je eden od prijavljenih igralcev za nastop v Uefini mladinski Ligi prvakov. "Empoli je prvak Italije. Besed o tekmecu tako ni treba izgubljati. Težko bo, vendar verjamemo v uspeh. Vso lansko sezono smo garali, da bi prišli do takšnih tekem, in sedaj moramo to maksimalno izkoristiti. Fantje so pripravljeni, zagotovo pa bo imela tudi letos pomembno vlogo publika, ki se je izkazala že na članski tekmi v nedeljo," za spletno stran NZS pravi Darko Birjukov, ki je Domžalčane na mednarodnem odru vodil že proti Radu, Čukaričkemu, Viitorulu in Portu. Trener, ki mladinsko selekcijo Domžal vodi že od leta 2012, dodaja, da so v taboru rumenih dobro analizirali nasprotnikovo igro, njegovi varovanci pa bodo v sredinem večeru zasledovali zmago. O napredovanju odločata dve tekmi, povratna v Italiji bo na sporedu 20. oktobra, boljši tekmec pa se bo prebil v drugi krog, ki bo odigran 3. in 24. novembra. Morebiten nasprotnik je že znan – to bo zmagovalec dvoboja med irskim St. Patrick's Athleticom in beograjsko Crveno zvezdo. V nadaljevanju se bodo klubi merili z udeleženci skupinskega dela tekmovanja.