Dončić gost predsednika Čeferina na finalu LP: Nimam favorita, navijal bom za 'penale'

Zvezdnik NBA ekipe Dallas Mavericks in tudi slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić se te dni mudi v Madridu in bo tudi gost predsednika Uefe Aleksandra Čeferina na finalu Lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom. Ljubljančan že komaj čaka na začetek tekme, kot pravi pa nima svojega favorita. Želi si izvajanja enajstmetrovk. Prenos na POP TV in VOYO od 20.ure.

Luka Dončić je v Madridu seveda kot doma. Tu si je ustvaril košarkarsko ime, v dresu madridskega Reala si je koval pot med košarkarske zvezdnike, v Evropi je s španskim velikanom osvojil vse kar je moč osvojiti, v minuli sezoni pa je svoj razkošni talent že kazal tudi onstran velike luže med ameriškimi profesionalci lige NBA, kjer je blestel v dresu ekipe Dallas Mavericks in zrušil kar nekaj rekordov. Na češnjo na torti še čaka. Mnogi pričakujejo, da bo 20-letni Ljubljančan ob koncu NBA sezone celo izbran za najboljšega novinca leta. A o tem trenutno sploh ne razmišlja. Za trenutek je zamenjal šport, v soboto zvečer se bo predal nogometnemu spektaklu na stadionu Wanda Metropilitano.



Finale Lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom. "Komaj čakam, da se finale začne. Lepo, da se odvija v mojem Madridu. Nestrpen sem zaradi tekme, nisem pa živčen kdo bo zmagal, saj nimam svojega favorita. Navijal bom za obe ekipi. je za našo medijsko hišo med drugim povedalDončić, ki pa vendarle ima tiho željo. "Hočem, da tekma traja čim dlje, da gre vse skupaj v podaljške in na koncu naj zmagovalca odločijo enajstmetrovke."