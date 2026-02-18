Naslovnica
Dončićevega soigralca pridržali zaradi posedovanja droge

Nassau, 18. 02. 2026 08.58

Avtor:
STA
LeBron James, Luka Dončić in center Deandre Ayton

Deandreja Aytona, centra severnoameriške košarkarske ekipe Los Angeles Lakers, pri kateri igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, so na letališču v Nassauu na Bahamih za kratek čas pridržali policisti. Razlog za to je posedovanje marihuane.

"Marihuana je bila v torbi nekoga drugega. In to v majhni količini, zato so Aytona po kratki preiskavi že izpustili," je za Reuters povedal odvetnik Devard Francis.

LeBron James, Luka Dončić in center Deandre Ayton
LeBron James, Luka Dončić in center Deandre Ayton
FOTO: Profimedia

Od zadnjega sporazuma o kolektivni pogodbi igralcev ne testirajo več na marihuano in so jo odstranili s seznama prepovedanih snovi. Na Bahamih, od koder prihaja Deandre Ayton, pa je nezakonita.

Epska reakcija Dončića na Jokićevo provokacijo: Ali vi sploh veste, zakaj Luka spremlja vse športe?

Sedemindvajsetletni košarkar je v svoji prvi sezoni pri Lakersih, ki se v petek po premoru zaradi tekme zvezd vračajo v tekmovalni ritem. V mestnem obračunu se bodo merili s Clippers.

Wolfman
18. 02. 2026 10.42
Kjer so lastniki izbrani narod, tam se dila vse.
Odgovori
0 0
Oliguma
18. 02. 2026 10.39
Tip nima nič pri tem..pa kar nekaj pišete..pa tudi če bi mel za en joint kaj...pol..koga to briga..fino naj ga potegne..ker travca je samo zdravje tudi cbd olje..
Odgovori
+1
1 0
Grickoficko
18. 02. 2026 10.39
Ex-kolega kadi travo ze 25 let in je zelo živčen ko nima nič za kadit, ko pa zvija, se mu pa roke tresejo. Verjamem, da je to posledica dolgorocne uporabe marihuane
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
18. 02. 2026 10.36
Zdaj vem zakaj mi vcasih izgleda na igiriscu cisto zgubljen in odsoten. Droga je hudic.
Odgovori
-2
0 2
Dragica Cegler
18. 02. 2026 10.26
Ne razumem zakaj je njim tega treba.
Odgovori
-2
1 3
medwd
18. 02. 2026 10.26
Isto k v Slovenistanu. Banana republika smo.
Odgovori
-2
1 3
royayers
18. 02. 2026 10.24
marihuana ni droga
Odgovori
+2
4 2
Koronavirusovec
18. 02. 2026 10.23
kafe pozvroča hujšo odvisnost kot marihuana, in tudi večjo zdravstveno tveganje pa jo številni ljudje, ki tako kritizirajo travo, mirno pijejo večkrat na dan
Odgovori
-2
2 4
Trikrat cepljen
18. 02. 2026 10.08
Všeč ali ne, droga je mamilo.
Odgovori
+2
4 2
SpamEx
18. 02. 2026 10.02
Pa seveda v Kalifornji je posedovanje marihuane že leta prbližno tak big deal kot bi šel jaz zdej na en burek. Najbrž je tip pozabil na to
Odgovori
+2
4 2
ata_jez
18. 02. 2026 10.00
No tale članek ima z Dončičem res veliko skupnega 🤣
Odgovori
+4
5 1
Masai_Mara
18. 02. 2026 10.00
Sprašujem se kaj se je tako groznega zgodilo ljudem v otroštvu da ne morejo več normalno funkcijonirat brez droge in alkohola?
Odgovori
+8
8 0
Masai_Mara
18. 02. 2026 09.58
Vsaka zadeva, ki zasvaja in vpliva na psihofizične lastnosti človeka je opredeljena kot droga zato spadata sem tudi marihuana in alkohol.
Odgovori
+10
10 0
colski
18. 02. 2026 10.36
Pa kava, pravi čaj, cigareti tudi. Ne pozabi na gemblanje, odvisnost od ekranov, odvisnost od čvekanja po telefonu, nekateri imajo celo odvisnost za (pretirano) telesno vadbo. Katero odvisnost imaš ti?
Odgovori
+1
1 0
Cogo
18. 02. 2026 09.40
kaj to objavljate. tip niti ni posedoval ničesar, niti ni bila droga v igri (ampak marihuana).
Odgovori
+1
7 6
HardKore
18. 02. 2026 09.40
Motaj...
Odgovori
+1
6 5
Koronavirusovec
18. 02. 2026 09.37
zato je model tok smešen na languages with luka, kdor ne atakaše ni slovens
Odgovori
+2
4 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
18. 02. 2026 09.36
Zadetek…🥴
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
