Dončićevega soigralca pridržali zaradi posedovanja droge

"Marihuana je bila v torbi nekoga drugega. In to v majhni količini, zato so Aytona po kratki preiskavi že izpustili," je za Reuters povedal odvetnik Devard Francis.
Od zadnjega sporazuma o kolektivni pogodbi igralcev ne testirajo več na marihuano in so jo odstranili s seznama prepovedanih snovi. Na Bahamih, od koder prihaja Deandre Ayton, pa je nezakonita.
Sedemindvajsetletni košarkar je v svoji prvi sezoni pri Lakersih, ki se v petek po premoru zaradi tekme zvezd vračajo v tekmovalni ritem. V mestnem obračunu se bodo merili s Clippers.
