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Liga prvakov

'Grobna' tišina v Dortmundu: 18-letni supertalent kolapsiral na igrišču

Dortmund, 09. 09. 2026 08.42 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
M.J.
Konstantinos Karetsas

Mladi grški nogometaš Konstantinos Karetsas je med tekmo Lige prvakov proti Villarrealu (3:2) zaradi težav s krvnim obtokom obležal na zelenici. Mladi grški nogometaš se je v 24. minuti tekme na stadionu Signal Iduna Park brez stika z nasprotnikom zgrudil na travnik. Najprej je dvignil roko, nato pa legel na tla in si prekril obraz ...

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Zmaga Borussie Dortmund s 3:2 proti Villarrealu na uvodu v ligo prvakov je ostala v senci zdravstvenih težav mladega igralca Konstantinosa Karetsasa. Osemnajstletni talent je moral igro zapustiti že v prvem polčasu, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Renato Veiga je v 53. minuti dosegel avtogol, Santiago Mourino pa je v 66. minuti izenačil. Serhou Guirassy je domačim rumeno-črnim v 80. minuti priigral novo vodstvo, v 85. pa je z bele pike še potrdil zmago. Isti igralec je za končni izid v 93. minuti dosegel še avtogol.

Zgrudil se je na igrišču

Mladi grški nogometaš se je v 24. minuti tekme na stadionu Signal Iduna Park brez stika z nasprotnikom zgrudil na travnik. Najprej je dvignil roko, nato pa legel na tla in si prekril obraz. Zdravniška služba je hitro posredovala, po nekaj minutah oskrbe pa so 18-letnega Karetsasa na nosilih odnesli z igrišča. Zamenjal ga je Ethan Nwaneri.

Konstantinos Karetsas
Konstantinos Karetsas
FOTO: AP

Iz kluba so pozneje potrdili, da je imel igralec težave s krvnim obtokom. Dodali so, da je bil ves čas pri zavesti in da se je glede na okoliščine počutil dobro, vendar so ga preventivno odpeljali v bolnišnico na dodatne preiskave.

Iz kluba pomirjajo

Direktor Borussie Dortmund Lars Ricken je po tekmi pojasnil, kaj se je zgodilo. Zaradi težav s krvnim obtokom je začutil vrtoglavico. Pred tem ni bilo nobenih opozorilnih znakov. V bolnišnici je zaradi dodatnih pregledov in neodgovorno bi bilo, da bi v tem trenutku karkoli ugibali, je dejal Ricken. Ob tem je poudaril, da je bil dogodek zelo neprijeten tudi za soigralce, saj v trenutku incidenta niso vedeli, kaj se dogaja.

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Dan pred tekmo je trener Niko Kovač zavrnil vprašanja o Karetsasovem zdravstvenem stanju. Mladi nogometaš je sicer izpustil del treninga, vendar je Kovač pojasnil, da je šlo za načrtovano razbremenitev ter zagotovil, da je igralec povsem pripravljen za obračun z Villarrealom.

Zmaga v senci skrbi

Karetsas se je Dortmundu pridružil letos poleti in se hitro uveljavil kot eden najbolj obetavnih mladih igralcev v Kovačevi zasedbi. Tekma proti Villarrealu je bila njegov peti nastop za nemški klub, trener pa mu je izkazal zaupanje z uvrstitvijo v začetno enajsterico.

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Kljub zaskrbljujočemu dogodku je Dortmund na koncu slavil s 3:2. Domače je v vodstvo popeljal avtogol Renata Veige, za Villarreal pa je izenačil Santiago Mourino. Zmago Kovačevi ekipi je z dvema zadetkoma zagotovil Serhou Guirassy, ki je v sodnikovem dodatku dosegel tudi avtogol za končni izid 3:2.

Kdo je Konstantinos Karetsas?

Karetsas se je rodil v Genku in je grškega rodu. Nogometno se je razvijal v akademiji Genka, nekaj časa pa je preživel tudi v mlajših selekcijah Anderlechta. V začetku leta 2024 je bil priključen prvi ekipi Genka, s katero je v izločilnih bojih evropske lige med drugim izločil tudi zagrebški Dinamo.

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V prejšnji sezoni je gostoval na Maksimiru in znova navdušil oglednike, ko je prispeval asistenco za prvi gol Genka pri zmagi s 3:1. Svoj ugled je začel graditi zelo zgodaj, saj je postal najmlajši strelec v zgodovini belgijskega profesionalnega nogometa, ko je pri komaj 15 letih zadel za Jong Genk.

Poleti je prestopil k Borussii Dortmund v poslu, vrednem približno 30 milijonov evrov, z nemškim velikanom pa podpisal petletno pogodbo. V klub je prišel isto poletje kot rojak Giannis Konstantelias, ki je na začetku sezone odpadel zaradi poškodbe križnih vezi.

Razlagalnik

Težave s krvnim obtokom med telesno aktivnostjo se nanašajo na stanje, ko srce in ožilje ne zmoreta učinkovito oskrbeti telesa, zlasti možganov, s kisikom in hranili. To lahko povzroči nenaden padec krvnega tlaka, kar vodi do vrtoglavice, zmedenosti ali celo izgube zavesti, znane kot sinkopa. V športnem kontekstu so takšni dogodki vedno obravnavani z visoko stopnjo previdnosti, saj zahtevajo podrobno kardiološko diagnostiko, da se izključi morebitne skrite srčne nepravilnosti, ki bi lahko ogrožale zdravje športnika.

Signal Iduna Park, ki se nahaja v Dortmundu, je eden najbolj ikoničnih nogometnih stadionov na svetu. Znan je predvsem po svoji ogromni južni tribuni, imenovani 'Gelbe Wand' (Rumeni zid), ki velja za največjo stojišče v evropskem nogometu in ustvarja izjemno vzdušje. Stadion je dom kluba Borussia Dortmund in je bil prizorišče številnih pomembnih mednarodnih tekem, vključno s svetovnimi prvenstvi, zaradi česar velja za pravo svetišče za nogometne navdušence.

Preventivni pregledi so ključni del sodobnega profesionalnega športa, saj služijo zgodnjemu odkrivanju morebitnih zdravstvenih tveganj, še preden se razvijejo v resne težave. Ko se športnik zgrudi ali občuti nenadne težave, se preventivni pregledi v bolnišnici osredotočajo na podrobno analizo delovanja srca, kot so EKG, ultrazvok srca in obremenitveni testi. Cilj teh pregledov ni le ugotoviti trenutno stanje, temveč zagotoviti, da je športnik popolnoma varen za nadaljnje tekmovalne napore, s čimer se ščiti njegovo dolgoročno zdravje in kariero.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI5

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Yon Dan
09. 09. 2026 10.15
Posledice cepljenja, vedno več jih je, bo...
Odgovori
+0
1 1
Stargazer
09. 09. 2026 10.14
Vedno več tega, kot tudi vedno več steroidov in drugih pripomočkov za vzdržljivost. In ja, so škodljive posledice za srce. Lahko pride tudi leta pozneje po končanju kariere, pri bolj občutljivih pa že pri mladih. Žal bo tega vedno več, ker brez sploh ne moreš biti konkurenčen na najvišjem nivoju. profesionalni šport je umazan in škodljiv zdravju.
Odgovori
+1
1 0
clox
09. 09. 2026 10.11
Kolapsiral, ker slovenska beseda ne obstaja. Glede na polpismene novinarje 24ur pričakujem, da bo ta portal glavni vodja proti reformi šolstva.
Odgovori
0 0
Bullet5672
09. 09. 2026 10.07
En dan bodo tudi novinarji odkrili glagol "zgruditi se"
Odgovori
+4
4 0
obožeobože
09. 09. 2026 09.32
Vse dobro želim
Odgovori
+9
10 1
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