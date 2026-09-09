'Grobna' tišina v Dortmundu: 18-letni supertalent kolapsiral na igrišču

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zmaga Borussie Dortmund s 3:2 proti Villarrealu na uvodu v ligo prvakov je ostala v senci zdravstvenih težav mladega igralca Konstantinosa Karetsasa. Osemnajstletni talent je moral igro zapustiti že v prvem polčasu, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Renato Veiga je v 53. minuti dosegel avtogol, Santiago Mourino pa je v 66. minuti izenačil. Serhou Guirassy je domačim rumeno-črnim v 80. minuti priigral novo vodstvo, v 85. pa je z bele pike še potrdil zmago. Isti igralec je za končni izid v 93. minuti dosegel še avtogol.

Zgrudil se je na igrišču

Mladi grški nogometaš se je v 24. minuti tekme na stadionu Signal Iduna Park brez stika z nasprotnikom zgrudil na travnik. Najprej je dvignil roko, nato pa legel na tla in si prekril obraz. Zdravniška služba je hitro posredovala, po nekaj minutah oskrbe pa so 18-letnega Karetsasa na nosilih odnesli z igrišča. Zamenjal ga je Ethan Nwaneri.

Konstantinos Karetsas FOTO: AP

Iz kluba so pozneje potrdili, da je imel igralec težave s krvnim obtokom. Dodali so, da je bil ves čas pri zavesti in da se je glede na okoliščine počutil dobro, vendar so ga preventivno odpeljali v bolnišnico na dodatne preiskave.

Iz kluba pomirjajo

Direktor Borussie Dortmund Lars Ricken je po tekmi pojasnil, kaj se je zgodilo. Zaradi težav s krvnim obtokom je začutil vrtoglavico. Pred tem ni bilo nobenih opozorilnih znakov. V bolnišnici je zaradi dodatnih pregledov in neodgovorno bi bilo, da bi v tem trenutku karkoli ugibali, je dejal Ricken. Ob tem je poudaril, da je bil dogodek zelo neprijeten tudi za soigralce, saj v trenutku incidenta niso vedeli, kaj se dogaja.

Dan pred tekmo je trener Niko Kovač zavrnil vprašanja o Karetsasovem zdravstvenem stanju. Mladi nogometaš je sicer izpustil del treninga, vendar je Kovač pojasnil, da je šlo za načrtovano razbremenitev ter zagotovil, da je igralec povsem pripravljen za obračun z Villarrealom.

Zmaga v senci skrbi

Karetsas se je Dortmundu pridružil letos poleti in se hitro uveljavil kot eden najbolj obetavnih mladih igralcev v Kovačevi zasedbi. Tekma proti Villarrealu je bila njegov peti nastop za nemški klub, trener pa mu je izkazal zaupanje z uvrstitvijo v začetno enajsterico.

Kljub zaskrbljujočemu dogodku je Dortmund na koncu slavil s 3:2. Domače je v vodstvo popeljal avtogol Renata Veige, za Villarreal pa je izenačil Santiago Mourino. Zmago Kovačevi ekipi je z dvema zadetkoma zagotovil Serhou Guirassy, ki je v sodnikovem dodatku dosegel tudi avtogol za končni izid 3:2.

Kdo je Konstantinos Karetsas?

Karetsas se je rodil v Genku in je grškega rodu. Nogometno se je razvijal v akademiji Genka, nekaj časa pa je preživel tudi v mlajših selekcijah Anderlechta. V začetku leta 2024 je bil priključen prvi ekipi Genka, s katero je v izločilnih bojih evropske lige med drugim izločil tudi zagrebški Dinamo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V prejšnji sezoni je gostoval na Maksimiru in znova navdušil oglednike, ko je prispeval asistenco za prvi gol Genka pri zmagi s 3:1. Svoj ugled je začel graditi zelo zgodaj, saj je postal najmlajši strelec v zgodovini belgijskega profesionalnega nogometa, ko je pri komaj 15 letih zadel za Jong Genk. Poleti je prestopil k Borussii Dortmund v poslu, vrednem približno 30 milijonov evrov, z nemškim velikanom pa podpisal petletno pogodbo. V klub je prišel isto poletje kot rojak Giannis Konstantelias, ki je na začetku sezone odpadel zaradi poškodbe križnih vezi.