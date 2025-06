Doue: Za mano je neverjeten dan, ki ga težko opišem z besedami

Nore sezone v Ligi prvakov je konec in tako kot je bila nora sezona, je bil nor tudi sam finale. Le kdo bi si mislil, da bo PSG s kar 5:0 premagal Inter in, da bo dva zadetka prispeval komaj 19-letni Desire Doue, ki se še uveljavlja v članskem nogometu. Tako Doue, kot tudi njegovi soigralci, so po zgodovinski zmagi s kar 5:0 v finalu Lige prvakov kipeli od navdušenja.

"Počutim se odlično. Ko pomislim na vsa ta leta, ki sem jih preživel v klubu, ko pomislim na to, kako je klub zrasel, ko pomislim na vse prijatelje, ki so igrali za ta klub, za legende kot so Thiago Silva, Lucas, Neymar, Mbappe, na vse, ki so si želeli osvojiti to lovoriko, tudi oni so si jo zaslužili. Rad imam ta klub in rad imam ljudi v tem klubu, zato bomo skupaj uživali v tej lovoriki," je po tekmi v kapetanskem slogu povedal Marquinhos, ki je že od leta 2014 član Paris Saint-Germaina.

Marquinhos FOTO: AP icon-expand

Kapetan pariškega moštva je kot enega ključnih dejavnikov na poti do zmage v Ligi prvakov izpostavil trenerja Luisa Enriqueja: "Mislim, da imamo izjemnega trenerja, ki je v klub prinesel svojo filozofijo, nas usmeril na to pot in nam dal nam veliko motivacije, da igramo kot moštvo. In to smo danes dokazali, vsi smo veliko tekli, napadalci so nam pomagali v obrambi in to potrebuješ, če hočeš osvojiti lovorike."

Tako kot Brazilec je trenerja po tekmi izpostavil tudi Achraf Hakimi: "Kar sem že rekel pred tekmo, bom ponovil. Vse se začne pri trenerju, ki je izjemen. Opravil je izjemno delo, tako kot tudi predsednik in Luis Campos. Trdo smo garali, šli skozi veliko težkih trenutkov, skoraj smo že izpadli iz Lige prvakov in sedaj nas poglejte, slavimo zmago za našimi družinami, navijači."

Strelec prvega zadetka je po prepričljivi zmagi v finalu tudi razložil, kako ga je trenerjeva taktika pripeljala do uvodnega zadetka: "Trener vedno pravi, da napade gradimo od zadaj in se nato tudi obrambni igralci pridružujemo napadu. Jaz se poskušam ves čas premikati, ustvarjati prostor za soigralce, a hkrati s svojim premikanjem povzročim to, da nasprotnikovi igralci ne vedo komu slediti in kot ste videli danes so bili osredotočeni na levo stran, jaz pa sem bil prost na desni in po izjemni podai Doueja sem moral žogo samo pospraviti v mrežo."

Achraf Hakimi FOTO: AP icon-expand

Hakimi je postal sploh prvi Maročan, ki je zadel v finalu Lige prvakov, Khvicha Kvaratskhelia pa prvi Gruzijec, ki mu je to uspelo. "Neverjetno, kar težko si prestavljam, da sem zmagovalec Lige prvakov. To je uresničitev mojih sanj in zelo težko je opisati ta nora čustva. Verjel sem, da nam lahko uspe, vložili smo veliko truda in zelo sem ponosen na ekipo. V čast mi je, da sem lahko del te ekipe. Res sem si želel priti v PSG in to je bila prava odločitev. Sezona zame ne bi mogla biti boljša, vse se je zgodilo tako hitro, a to je nogomet. Ko trdo garaš je vse mogoče," je po tekmi povedal 24-letnik iz Tbilisija.

Khvicha Kvaratskhelia FOTO: AP icon-expand

Ne le enkrat, kar dvakrat pa je v velikem finalu v polno meril komaj 19-letni Desire Doue, ki je tako postal šele osmi igralec v zgodovini tekmovanja, ki je dvakrat zadel v enem finalu Lige prvakov. "Sem brez besed, za mano je neverjeten dan, ki ga težko ga opišem z besedami. Živim svoje sanje, sem najsrečnejši otrok na svetu. V prvem polčasu smo igrali res dober nogomet, a vedeli smo, da moramo v drugem polčasu ponovoti igro iz prvega in to, da smo dosegli še tri zadetke, je res neverjetno. Zelo sem vesel, da sem del te izjemne ekipe, moštva, kluba, ki ima tako dobre navijače," je po tekmi povedal Doue, ki je o slavju moštva še dodal, da "še ne ve kako bo zgledalo, a bo zagotovo noro."