Dragao pripravljen na prihod navijačev, ki pa jih bo manj od pričakovanj

Del stadiona Dragao je že odet v sinje modro barvo Manchester Cityja. Dva dni pred sobotnim spektaklom je osebje evropske nogometne zveze urejalo koreografijo, ki so jo za to priložnost pripravili v klubu z Etihada. 5.800 zastavic – toliko vstopnic je Uefa dodelila vsakemu klubu – je na vsake tri sedeže razporejenih na vzhodni in deloma tudi južni tribuni za enim od golov, navijači pa bodo z njimi svoje ljubljence pozdravili ob prihodu na igrišče.

Za podobno potezo so se odločili tudi pri Chelseaju, a pripomočki za koreografijo – sestavljali naj bi jo posebni šali in zastave – še niso prispeli v Porto, nam je povedal eden od več sto članov osebja, ki te dni na stadionu urejajo še zadnje podrobnosti. Dodal je, da bodo tribune dokončno pripravljene do jutri, tako da bodo nogometaši petkov trening, katerega prvi del bo odprt za javnost, lahko opravili v nekoliko bolj navijaškem vzdušju.

Iz Uefe so sicer pred dnevi sporočili, da si bo veliki finale na stadionu v živo ogledalo 16.500 navijačev, a jih bo, kot vse kaže, nekoliko manj. Pri Chelseaju so namreč prodali le pet tisoč vstopnic, preostalih 800 pa so vrnili Uefi. Razlog za to tiči v nestrinjanju njihovih privržencev z odločitvijo, da se bo finale odvil v Portu in ne na Wembleyju, kot se je sprva namigovalo.

Pri najštevilčnejši Chelseajevi navijaški organizaciji Chelsea Supporters Trust so ob tem izpostavili, da je nesprejemljivo, da Uefa od njih zahteva uporabo posebnih čarterskih letalskih linij, s katerimi bi navijače pripeljali v Porto in jih potem odpeljali domov, in da na ta račun še viša cene vstopnic. Te se sicer gibljejo med 70 in 400 evri. "Vstopnice za 400 evrov so nesprejemljive. Ob tem navijači v finalu niti ne bodo imeli polnega dostopa, čaka pa jih še dodatno potovanje, čeprav je imela Uefa rešitve, ki bi bile bližje Angliji," je ob tem povedal član odbora Chelsea Supporters Trust Dan Silver.

Tudi zato v mestu ob reki Duero pričakujejo prihod številnih navijačev brez vstopnic, ki tako ne bi bili omejeni na Uefin "mehurček". Ob pristanku na letališču v sredo popoldan smo prve navijače iz Manchestra že zasledili, novinarka 24UR Tanja Volmut pa poroča, da je nekaj privržencev obeh klubov že zbranih tudi v centru mesta. Sobotni finale se bo po lokalnem času začel ob 20. uri, bari in restavracije pa so po trenutnih epidemioloških pravilih lahko odprti do 22.30, kar gre navijačem brez vstopnic zagotovo na roko.