Drama na letalu, zvezdniki Monaca v spodnjicah

Nogometaši Monaca so uspešno zakorakali v novo tekmovalno leto, poraz na derbiju z Lillom (1:0) ni načel njihove samozavesti, varovanci Adija Hütterja se nadejajo, da bodo uspešno krenili tudi v ligaški del Lige prvakov. A pripravo in privajanje na razmere, ki vladajo v Brüggeju, je zmotil nevsakdanji pripetljaj. Na letalu, s katerim so želeli na pot v Belgijo so se pokvarile klimatske naprave, v nekem trenutku je v kabini vladala tolikšna vročina, da so se igralci slekli do spodnjic in tako najbolj nazorno orisali, da je nemogoče poleteti na na prizorišče tekme v takšnih razmerah.

Dogodki, ki jih je zabeležil tudi član moštva, nizozemski reprezentant Jordan Teze in jih delil s sledilci na družbenih omrežjih.