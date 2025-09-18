Svetli način
Drama na letalu, zvezdniki Monaca v spodnjicah

18. 09. 2025

M.F.
Nogometaši Monaca so si želeli mirnega leta iz Nice v Brügge, kjer jih čaka uvod v ligaški del Lige prvakov, dočakali pa vse drugo. Zaradi tehnične okvare letala ni delovalo prezračevanje, temperatura v kabini je tako zelo narasla, da so se nekateri zvezdniki slekli do spodnjic. Vodstvo kluba je sklenilo, da se vrnejo domov in se na pot odpravijo dan kasneje.

Nogometaši Monaca so uspešno zakorakali v novo tekmovalno leto, poraz na derbiju z Lillom (1:0) ni načel njihove samozavesti, varovanci Adija Hütterja se nadejajo, da bodo uspešno krenili tudi v ligaški del Lige prvakov. A pripravo in privajanje na razmere, ki vladajo v Brüggeju, je zmotil nevsakdanji pripetljaj. Na letalu, s katerim so želeli na pot v Belgijo so se pokvarile klimatske naprave, v nekem trenutku je v kabini vladala tolikšna vročina, da so se igralci slekli do spodnjic in tako najbolj nazorno orisali, da je nemogoče poleteti na na prizorišče tekme v takšnih razmerah.

Dogodki, ki jih je zabeležil tudi član moštva, nizozemski reprezentant Jordan Teze in jih delil s sledilci na družbenih omrežjih.

"Zaradi okvare tehnične narave je bilo nemogoče potovati na tekmo, saj organizatorji leta niso mogli zagotoviti varnega polega v danih okoliščinah. Zato smo se, skupaj z izvršnim direktorjem kluba Thiagom Scurom odločili potovanje odpovedati," je sredine dogodke opisal trener Monačanov Hütter, posledično so igralci zadnji trening pred tekmo oddelali v kneževini, na stadion Jan Breydel pa se bodo odpravili danes, torej na dan tekme.

