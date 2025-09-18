Drama na letalu, zvezdniki Monaca v spodnjicah

Nogometaši Monaca so uspešno zakorakali v novo tekmovalno leto, poraz na derbiju z Lillom (1:0) ni načel njihove samozavesti, varovanci Adija Hütterja se nadejajo, da bodo uspešno krenili tudi v ligaški del Lige prvakov. A pripravo in privajanje na razmere, ki vladajo v Brüggeju, je zmotil nevsakdanji pripetljaj. Na letalu, s katerim so želeli na pot v Belgijo so se pokvarile klimatske naprave, v nekem trenutku je v kabini vladala tolikšna vročina, da so se igralci slekli do spodnjic in tako najbolj nazorno orisali, da je nemogoče poleteti na na prizorišče tekme v takšnih razmerah.
Dogodki, ki jih je zabeležil tudi član moštva, nizozemski reprezentant Jordan Teze in jih delil s sledilci na družbenih omrežjih.
"Zaradi okvare tehnične narave je bilo nemogoče potovati na tekmo, saj organizatorji leta niso mogli zagotoviti varnega polega v danih okoliščinah. Zato smo se, skupaj z izvršnim direktorjem kluba Thiagom Scurom odločili potovanje odpovedati," je sredine dogodke opisal trener Monačanov Hütter, posledično so igralci zadnji trening pred tekmo oddelali v kneževini, na stadion Jan Breydel pa se bodo odpravili danes, torej na dan tekme.
