Drama v Bergamu: Atalanta v 98. minuti izločila Borussio Dortmund

Atalanta je proti Borussii Dortmund lovila zaostanek z 0:2 s prve tekme. Na veselje domačih navijačev ji je že v prvem polčasu uspelo izničiti prednost rumeno-črnih, potem ko sta zadela Gianluca Scamacca v peti minuti in Davide Zappacosta v 45. minuti.
Domači so imeli še nekaj priložnosti, nase pa so znali opozoriti tudi Nemci, ki so imeli v 49. minuti izvrstno priložnost prek Serhouja Guirassyja, drugič na tekmi pa se je izkazal Marco Carnesechi.
Takoj zatem je moral dvakrat posredovati tudi gostujoči vratar Gregor Kobel, Maximilian Beier pa je v 53. minuti zadel vratnico. Domača vrsta iz Bergama je v 57. minuti prišla do vodstva s 3:0, ko je z glavo zadel Mario Pašalić.
Karim Adeyemi je kmalu po vstopu v igro v 75. minuti Borussio vrnil v igro, a že po izteku načrtovanega sodniškega dodatka je po napaki Kobla Atalanta prišla do enajstmetrovke - prekršek je naredil Ramy Bensebaini, ki je bil tudi izključen -, to pa je v 98. minuti zelo zanesljivo izvedel Lazar Samardžić za napredovanje Italijanov.
V torek je madridski Atletico izločil Brugge, Bodö/Glimt je senzacionalno ugnal milanski Inter, Newcastle je bil na dveh tekmah prepričljivo boljši od Qarabaga, Bayer Leverkusen pa je odpravil Olympiakos.
Že po ligaškem delu so si neposredno pot v osmino finala priigrali Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City, Arsenal in Bayern. Žreb parov bo v petek ob 12. uri na naši spletni strani.
Izidi, Liga prvakov, play-off za osmino finala, povratne tekme:
Atalanta - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
Scamacca 5., Zappacosta 45., Pašalić 57., Samardžić 90+8.; Adeyemi 75.
RK: Bensebaini 90+7.
Real Madrid - Benfica 1:1 (1:1)
Tchouameni 16.; Silva 14.
Juventus - Galatasaray 2:0 (1:0)
Locatelli 37./11m., Gatti 70.
RK: Kelly 49.
PSG - Monaco 2:1 (0:1)
Marquinhos 60., Kvaratskhelia 66.; Akliouche 45.
RK: Coulibaly 58.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.