Liga prvakov

Drama v Bergamu: Atalanta v 98. minuti izločila Borussio Dortmund

Bergamo, 25. 02. 2026 20.53 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
S.V. STA
Atalanta

Po madridskem Atleticu, Bodo/Glimtu, Newcastlu in Bayerju iz Leverkusna so si na povratni tekmi kvalifikacij za osmino finala Lige prvakov preboj med najboljših 16 priigrali še nogometaši Atalante, ki so s 4:1 ugnali Borussio Dortmund. Odločilni zadetek je v 98. minuti dosegel Lazar Samardžić.

Atalanta je proti Borussii Dortmund lovila zaostanek z 0:2 s prve tekme. Na veselje domačih navijačev ji je že v prvem polčasu uspelo izničiti prednost rumeno-črnih, potem ko sta zadela Gianluca Scamacca v peti minuti in Davide Zappacosta v 45. minuti. 

Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
FOTO: Profimedia

Domači so imeli še nekaj priložnosti, nase pa so znali opozoriti tudi Nemci, ki so imeli v 49. minuti izvrstno priložnost prek Serhouja Guirassyja, drugič na tekmi pa se je izkazal Marco Carnesechi.

Preberi še Benfica kljub prejetemu zadetku še vedno v igri (1:1)*

Takoj zatem je moral dvakrat posredovati tudi gostujoči vratar Gregor Kobel, Maximilian Beier pa je v 53. minuti zadel vratnico. Domača vrsta iz Bergama je v 57. minuti prišla do vodstva s 3:0, ko je z glavo zadel Mario Pašalić.

Karim Adeyemi je kmalu po vstopu v igro v 75. minuti Borussio vrnil v igro, a že po izteku načrtovanega sodniškega dodatka je po napaki Kobla Atalanta prišla do enajstmetrovke - prekršek je naredil Ramy Bensebaini, ki je bil tudi izključen -, to pa je v 98. minuti zelo zanesljivo izvedel Lazar Samardžić za napredovanje Italijanov.

Preberi še Oblak prispeval asistenco ob visoki zmagi in napredovanju Atletica

V torek je madridski Atletico izločil Brugge, Bodö/Glimt je senzacionalno ugnal milanski Inter, Newcastle je bil na dveh tekmah prepričljivo boljši od Qarabaga, Bayer Leverkusen pa je odpravil Olympiakos.

Že po ligaškem delu so si neposredno pot v osmino finala priigrali Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City, Arsenal in Bayern. Žreb parov bo v petek ob 12. uri na naši spletni strani.

Izidi, Liga prvakov, play-off za osmino finala, povratne tekme:

Atalanta - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
Scamacca 5., Zappacosta 45., Pašalić 57., Samardžić 90+8.; Adeyemi 75.
RK: Bensebaini 90+7.

Real Madrid - Benfica 1:1 (1:1)
Tchouameni 16.; Silva 14.

Juventus - Galatasaray 2:0 (1:0)
Locatelli  37./11m., Gatti 70.
RK: Kelly 49.

PSG - Monaco 2:1 (0:1)
Marquinhos 60., Kvaratskhelia 66.; Akliouche 45.
RK: Coulibaly 58.

Benfica kljub prejetemu zadetku še vedno v igri (1:1)*

