Drama v Bergamu: Atalanta v 98. minuti izločila Borussio Dortmund

Atalanta je proti Borussii Dortmund lovila zaostanek z 0:2 s prve tekme. Na veselje domačih navijačev ji je že v prvem polčasu uspelo izničiti prednost rumeno-črnih, potem ko sta zadela Gianluca Scamacca v peti minuti in Davide Zappacosta v 45. minuti.

Domači so imeli še nekaj priložnosti, nase pa so znali opozoriti tudi Nemci, ki so imeli v 49. minuti izvrstno priložnost prek Serhouja Guirassyja , drugič na tekmi pa se je izkazal Marco Carnesechi .

Takoj zatem je moral dvakrat posredovati tudi gostujoči vratar Gregor Kobel, Maximilian Beier pa je v 53. minuti zadel vratnico. Domača vrsta iz Bergama je v 57. minuti prišla do vodstva s 3:0, ko je z glavo zadel Mario Pašalić.

Karim Adeyemi je kmalu po vstopu v igro v 75. minuti Borussio vrnil v igro, a že po izteku načrtovanega sodniškega dodatka je po napaki Kobla Atalanta prišla do enajstmetrovke - prekršek je naredil Ramy Bensebaini, ki je bil tudi izključen -, to pa je v 98. minuti zelo zanesljivo izvedel Lazar Samardžić za napredovanje Italijanov.