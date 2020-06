Družina umrlega navijača Liverpoola zahteva preiskavo tekme z Atleticom

Richard Mawsonje po trditvah njegovih svojcev na tekmo med Liverpoolom in Atletico Madridom odšel "v dobri kondiciji in zdrav". Umrl je 17. aprila, je BBCcitiral vdovo Mary Mawson. Britanska vlada je šele dva dni kasneje, dan po tekmi je Svetovna zdravstvena organizacija sicer razglasila pandemijo, ustavila državna tekmovanja.

"To je bilo prepozno," je prepričana Mawsonova, medtem ko vlada še vedno trdi, da lahko na število okužb v določenem mestu vplivajo različni dejavniki. Na tekmo v Liverpool je sicer iz Madrida pripotovalo kar 3000 navijačev madridskega kluba, čeprav je bila španska prestolnica že deloma v karanteni. Mawsona so dva tedna po obračunu, ki ga je klub slovenskega reprezentanta Jana Oblakadobil po podaljšku s 3:2, sprejeli v bolnišnico Aintree, saj je bil "povsem brez sape" in je kazal simptome okužbe. Zaželela si je, da bi podrobno preiskali, zakaj tekme niso odpovedali ali vsaj pripravili brez gledalcev, dodala pa je, da njen pokojni mož "ne bi tvegal po nepotrebnem".

'Upoštevaš tisto, kar ti reče vlada'

"Jasno je, da je v tistem času krožil koronavirus, a ko tvoja vlada stopi v ospredje in reče 'oh, v redu je, kar nadaljujte', ti pa si vse življenje navijač in gojiš takšno strast do njih (Liverpoola, op. a.), potem upoštevaš tisto, kar ti reče vlada. Na sporedu je bil tudi Cheltenham (konjeniški festival, op. a), zato je bilo, po mnenju vlade, vse v redu, nato pa so se naslednji teden odločili, da gremo v karanteno. A vlada se je odzvala prepozno. Vedeli so, da to prihaja, a niso storili ničesar glede tega," je še dejala Mawsonova.

"Bil je ljubeč, skrben in šaljiv," je dodal sin Jamie. "Liverpool je spremljal kakšnih 62, 63 let po nespremenjeni poti od doma v Kirkdalu pa do stadiona. Redkokdaj je hodil ven, morda le zato, da bi pobral mojo hčerko po službi. Glede na čas, v katerem so se razvijali simptomi in je hudo zbolel, dva tedna kasneje pa je umrl, sem 99-odstotno prepričan, da se je okužil na tekmi. Moral je mimo gostujočih navijačev, Atleticovih navijačev, 99-odstotno sem prepričan, da se je okužil na tisti tekmi. A za nas kot družino je to težko sprejeti ... Imel je 70 let, bil je v dobri kondiciji in zdrav, ni imel pridruženih zdravstvenih težav, tako da zelo težko sprejmemo, da se mu je stanje tako poslabšalo."

Liverpoolova navijaška skupina The Spirit of Shankly je sporočila, da je na varnostnem sestanku z mestnimi oblastmi izrazila zaskrbljenost.

"Povedali so nam, da bo tekma odigrana v skladu z vladnimi nasveti," je sporočil predstavnik za stike z javnostjo pri The Spirit of Shankly.

Zaznali 'vroče točke'

Že 24. aprila so otoški mediji poročali, da bo mestni svet izpeljal uradno preiskavo tekme in njenega vpliva na število okužb v mestu. Župan Steve Rotheramje pozval k neodvisni preiskavi. Znanstveniki, ki so na čelu največjega britanskega projekta sledenja okužbam, so sicer že govorili o "vročih točkah", kjer so zaznali "nekajkrat višjo" stopnjo okužb.

"Veliko dejavnikov bi lahko vplivalo na število primerov na določenem območju, vključno z gostoto poseljenosti, starostjo, splošnim zdravjem in položajem območja na krivulji pandemij,"je sporočil vladni predstavnik za stike z javnostjo.