Duh finala LP za navijače še živ: kazni zaradi prepovedanega zbiranja

"Temu nismo dajali pozornosti, saj nismo niti peli," se pariškega zbiranja navijačev na Elizejskih poljanah za španski AS spominja David Gonzalez, zagrizen navijač Real Madrida. Skupaj z navijaškem združenjem 'pena madridista' Villajimena je odpotoval iz Španije v Pariz, da bi si tam ogledal spektakel Lige prvakov. In imel je veliko razlogov za veselje, saj je Real osvojil še 14. lovoriko v najbolj prestižnem klubskem nogometnem tekmovanju v Evropi.

A malce manj zadovoljstva je bilo zagotovo po mesecu dni, ko je na njegov naslov prišla pošta, v kateri piše, da mora plačati kazen 375 € (oz. zmanjšana 135 €, če je plačana v ustreznem časovnem okviru). Še ko je Gonzalez s skupino navijačev potoval proti centru nekaj ur pred tekmom pa jih je zaustavila policija in prosila za osebne izkaznice oz. potne liste. Potem ko so preverili dokumente in slike, so jim pot proti centru tudi dovolili. Danes, več kot mesec zatem, pa je prišla kazen za prepovedano zbiranje na javni ulici. Kazen: 375 €. "Toda saj smo bili v dresih in zastavah ter hodili po ulici, kot tisoči drugi. Niti peli nismo," je še pojasnil navijač David, ki le stežka razume kazen, ki jo je prejel v svoj poštni nabiralnik.