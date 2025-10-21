Svetli način
Dva velika derbija in na papirju lahke naloge za Barco, Inter ter Bayern

21. 10. 2025

Anže Mlakar
Kmalu se bodo začele prve tekme tretjega kroga Lige prvakov, posledično pa imate "Fantasy trenerji" še nekaj ur časa za menjave v vaših ekipah. Katere nogometaše je smiselno kupiti in za katere igralce je čas, da jih izločite iz ekip?

Fantasy
Fantasy FOTO: Uefa

Pred začetkom tretjega kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') že skoraj 950 uporabnikov. V drugem krogu je bil najuspešnejši Tomaž z ekipo 'Federer Express', ki se lahko za prevzem praktične nagrade javi na: tadej.vidrih@pop-tv.si.

VRATARJI

Med čuvaji mrež kot dobri izbiri izstopata Wojciech Szczesny (5,5 milijona), ki bo s soigralci v Barceloni gostil grški Olympiakos, ter Robert Sanchez (5 milijonov), ki bo s Chelseajem doma igral proti Ajaxu, ki je v tej sezoni nizozemskega prvenstva na skromnem četrtem mestu, med evropsko elito pa brez točk na predzadnjem mestu.

Wojciech Szczesny
Wojciech Szczesny FOTO: Profimedia

Odlična izbira je tudi vratar Interja Yann Sommer (6 milijonov), ki v tej sezoni Lige prvakov še ni prejel zadetka. V tem krogu bo s soigralci gostoval v Belgiji pri USG-ju, v naslednjem pa doma pričakal Kairat iz Almatyja. Na prvih dveh tekmah je prazno mrežo uspel ohraniti tudi Arsenalov David Raya (5,5 milijona), katerega pa danes čaka obračun proti Atletico Madridu.

BRANILCI

Po dveh krogih je med branilci največ točk zbral PSG-jev Nuno Mendes (6,1 milijona), učinkovit pa je bil tudi brazilski branilec topničarjev Gabriel (5,5 milijona). Omenjena bosta v tem krogu igrala proti dokaj zahtevnima nasprotnikoma, drugačna pa je zgodba pri zadnji liniji Interja, ki bi utegnila ponovno ohraniti prazno mrežo.

Federico Dimarco in Denzel Dumfries
Federico Dimarco in Denzel Dumfries FOTO: Profimedia

Odlična izbira je Denzel Dumfries (6 milijonov), ki je trenutno že pri 19 točkah. Poleg slednjega v zadnji liniji milanskega velikana pogosto navduši tudi Federico Dimarco (5,5 milijona), cenejša izbira pa je Berat Djimsiti (4,5 milijona), ki bo z Atalanto gostil praško Slavijo.

VEZISTI

Lamine Yamal (10 milijonov) se je minuli vikend po odsotnosti zaradi poškodbe na zelenico vrnil z asistenco, proti grškemu klubu pa bo vsekakor želel doseči svoj prvi zadetek po avgustu, ko je bil natančen v španskem prvenstvu. Za precej manj denarja si lahko privoščite Anthonyja Gordona (7 milijonov), ki je na dveh tekmah Lige prvakov za Newcastle zabil tri gole.

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: Profimedia

7 milijonov je vreden tudi Leroy Sane, ki je med vikendom za Galatasaray dvakrat meril v polno, v sredo pa bo s soigralci gostil norveški Bodo/Glimt. Še cenejša možnost je Mario Pašalić (5,5 milijona), ki je na prejšnji tekmi Atalante med elito priboril enajstmetrovko, se vpisal med strelce in bil izbran za igralca tekme.

NAPADALCI

O napadalcih, kot so Harry Kane (10,6 milijona), Kylian Mbappe (10,6 milijona) in Erling Haaland (10,5 milijona) ni treba izgubljati besed. Zaradi njihovih visokih cen si je vse tri težko privoščiti, je pa precej nogometašev, ki utegnejo kljub nizkim cenam prinesti lepo število točk.

Victor Osimhen
Victor Osimhen FOTO: AP

Prvi od teh je Marcus Rashford (7,1 milijona), ki je na dveh tekmah med elito sodeloval pri treh golih in bil v prvem krogu izbran za igralca tekme. Victor Osimhen (7,5 milijona) je bil ob domači zmagi Galatasarayja proti Liverpoolu edini strelec na tekmi, nevaren pa bo vsekakor tudi v tem krogu.

