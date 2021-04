Dva velikana v boj za polfinale, Rodrygo: To bosta dve izjemni tekmi

Pred nami je teden izjemno zanimivih četrtfinalnih obračunov Lige prvakov. V torek si bosta (v Sloveniji le) s prenosom na Kanalu A in VOYO ob 20.30 nasproti stala dva izjemno trofejna kluba v zgodovini tega tekmovanja – Real Madrid in Liverpool. V sredo sledi prenos še ene poslastice, in sicer tekme med Bayernom in PSG-jem.

Real Madrid je najtrofejnejši klub Lige prvakov vseh časov (13 naslovov), Liverpool pa je na lestvici vseh časov s šestimi naslovi na tretjem mestu."To bosta dve izjemni tekmi. Real Madrid - Liverpool je vedno velik obračun, oba veljata za eni največjih imen v svetovnem nogometu," je madridskega napadalca Rodryganavedla Uefina spletna stran. Ob odsotnosti poveljnika obrambe Sergia Ramosabo vrzel v obrambi zapolnil Nacho, Real pa bi se lahko zatekel s sistemu 3-4-3, z le tremi branilci v zadnji liniji. "Sanjam o tem, da bom še naprej igral tekme v tem dresu. To je klub mojega življenja in zdaj, ko sem del ekipe, želim nadaljevati z zmagami. Imam precejšnjo samozavest," je pred tekmo z Liverpoolom poudaril Nacho. "Mislim, da ekipa kaže zobe ne glede na igralni sistem. Prilagodimo se temu, kar prosi trener. Jutri je odlična priložnost, da nadaljujemo s samozavestjo, ne glede na sistem, v katerem bomo igrali," je bil jasen španski branilec.

icon-link Najbolje ocenjena nogometaša te sezone Lige prvakov obeh ekip (po algoritmih Sofascore) FOTO: Sofascore.com

Real Madrid je najtrofejnejši klub Lige prvakov vseh časov (13 naslovov), Liverpool pa je na lestvici vseh časov s šestimi naslovi na tretjem mestu. Tekmeca sta se nazadnje merila leta 2018 v finalu tega tekmovanja, uspešnejši je bil španski klub s 3:1.

Če je Real 'živ' tako v domačem prvenstvu, kjer vse slabše gre vodilnemu Atletico Madridu, je za nogometaše Liverpoola Liga prvakov zadnja rešilna bilka te sezone. V domačem prvenstvu so namreč daleč od vodilnega Manchester Cityja, ki se bo očitno sprehodil do novega naslova v angleški Premier League. Liverpool pa domače lige še zdaleč ne more jemati z levo roko, saj se bo moral še pošteno potruditi za uvrstitev na mesta, ki še vodijo v Ligo prvakov.

Madridski Real je – tako se zdi po rezultatih – ujel odlično formo: na zadnjih 11 tekmah v vseh tekmovanjih je kar devetkrat zmagali in dvakrat remiziral. Na drugi strani je tudi Liverpool (po hudi krizi) vse boljši, v torek bo lovil četrto zaporedno zmago.

Liverpool v tej sezoni še zdaleč ne blesti kot v tisti šampionski, a na prvi zahteven izziv, ki sliši na ime RB Leipzig, so redsi odgovorili z dvema zmagama brez prejetega zadetka. In prav obramba je, vsaj statistično gledano (po ocenah algoritma Sofascore), močnejši del zasedbe ekipe iz mesta Beatlov v tej sezoni Lige prvakov. Prednjači vratarAlisson Becker, ki je celo najbolje ocenjeni nogometaš redsov v tej sezoni (izmed tistih, ki so odigrali vsaj pet tekem).

icon-link Primerjava napada in obrambe Liverpoola v tej sezoni LP FOTO: Sofascore.com

Ključ do Realovega uspeha v tej sezoni: Kroos, Modrić in Benzema

Na drugi strani je pri Real Madridu ključna sredina, kjer prednjačita izkušena vezistaLuka Modrić in Toni Kroos, ki v zadnjih primerjavah nekaterih analitikov celo dosegata raven zlatega Barcinega dvojca Andres Iniesta in Xavi Hernandez. V napadu madridskega Reala je vse preveč odvisno od izkušenega napadalca Karima Benzemaja, ki je svoj popoln razcvet doživel po odhodu Cristiana Ronalda, s katerim sta sicer v Realovem napadu delovala izjemno. Francoz je v tej sezoni v odlični formi: na šestih tekmah Lige prvakov je zabil pet zadetkov, v domačem prvenstvu pa je na 25 obračunih 18-krat zatresel mrežo nasprotnika.

icon-link Trije najbolje ocenjeni vezisti Reala FOTO: Sofascore.com

Še bolje gre Francozu v zadnjem času: zadel je namreč kar na zadnjih sedmih tekmah, na katerih je stopil na zelenico (skupno je na teh sedmih obračunih zabil sedem zadetkov). In prav Benzema lahko skrbi nogometaše Liverpoola, saj se je ta v preteklosti že dokazal na obračunih z redsi v Ligi prvakov. V skupinskem delu sezone 2014/15 je namreč v gosteh na Anfieldu ob zmagi Reala zabil dva zadetka, na obračunu v Madridu pa je bil strelec edinega zadetka ob minimalno zmagi Reala (1:0). Svoje bosta skušala dodati še dva mlada brazilska nogometašaJunior Vinicius in Rodrygo, ki pa sta pogostokrat odvisna od dnevnega navdiha. Trenerja Zinedina Zidana zagotovo veseli, da se počasi znova prebuja tudi Marco Asensio, ki bo jutri skušal zadeti še na četrti zaporedni tekmi madridskega Reala."Ni nam mar za to, ali smo favoriti za končno zmago. Osredotočeni smo na jutrišnjo tekmo in na napredovanje. Mislim, da kot ekipa vemo, kaj pomeni predstavljati Real na takšnih tekmah," je bil jasen Nacho na novinarski konferenci pred tekmo z Liverpoolom. Pri Realu bodo manjkali poškodovani Sergio Ramos,Dani Carvajalin Federico Valverde, pri Liverpoolu pa (med drugimi) že dolgo odsotni Virgil van Dijkter Jordan Henderson, Joël MatipinJoe Gomez.