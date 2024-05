Dvakratna zmaga Čeferinove 'vojne za nogomet'

Pred dvema letoma je luč sveta ugledala dokumentarna TV-serija "Superliga: Vojna za nogomet", ki pripoveduje o zgodovinski zmagi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina v boju za nadaljnji razvoj evropskega klubskega nogometa v skladu s cilji Evropske nogometne zveze in sebičnimi interesi nekaterih največjih evropskih klubov. Ti so želeli čez noč ustanoviti elitno Superligo, v kateri bi se med seboj merili le res najbogatejši klubi, s čimer bi uničili odprt sistem evropskih tekmovanj pod okriljem Uefe s svojimi 55 članicami, na primer Ligo prvakov.



Omenjena dokumentarna serija je v dvorani Jazz at Lincoln Center v New Yorku prejela obe nagradi, za kateri je bila nominirana: za izstopajoči dokumentarec in za izstopajoče posebne učinke.