Boleča 'ločitev' Reala in Ronalda: 'Evropo lahko osvajata le skupaj'

AS je na svoji spletni strani v nedeljo tudi poročal, da je trener Reala Zinedine Zidane vnesel kar nekaj dvoma med vodilne v klubu s svojimi potezami na tekmi v Manchestru, kjer je zaupal Edenu Hazardu, ki je daleč od prave forme, namesto Viniciusa Jr. pa je v igro poslal Luka Jovića. AS je zapisal, da je Realu v tej sezoni povsem očitno manjkal produktiven strelec, ki bi vsaj malce razbremenil Benzemaja, spet pa se je potrdilo, da odsotnost kapetana Sergia Ramosa praviloma prinese izpad iz Evrope. Začudili so se tudi nezaupanju urugvajskemu vezistu Federicu Valverdeju, spremembi taktike z grajenjem napadov iz obrambe (kar je privedlo do vodilnega gola Man. Cityja) ter zgolj trem prekrškom, ki so jih Madridčani storili proti moštvu Josepa Guardiole. To se je zgodilo le še dvakrat v zadnjih 15 letih, šlo pa je za tekme, ki še zdaleč niso bile tako odločilne oziroma rezultatsko tesne kot petkova ...

Mourinho dobil nalogo prekiniti 'urok' osmine finala Od sezone 2010/11 do zadnje v Madridu, 2017/18, sta Real in Ronaldo skupaj osvojila štiri naslove v Ligi prvakov (2014, 2016, 2017 in 2018), štirikrat pa je "kraljevi klub" igral še v polfinalih (2011, 2012, 2013 in 2015). A v prvih letih po "ločitvi" so sledili boleči udarci za vse vpletene strani: Real je, takrat še pod vodstvom Santiaga Solarija , povsem nemočen izpadel v osmini finala Lige prvakov proti Ajaxu (na Bernabeuu je bilo 1:4), tudi povratek Zinedina Zidana pa letos ni preprečil novega hitrega slovesa proti Manchester Cityju (dvakrat poraz z 1:2).

"Zaradi resnih razhajanj med portugalskim zvezdnikom in predsednikom kluba (kazen davčne službe, zahteva po izboljšanju pogodbe, osebna oddaljitev, itn.) je bila prijateljska rešitev, ki bi prinesla nadaljevanje skupne poti, neizvedljiva. Če bi v tistem trenutku obe strani imeli kristalno kroglo in bi lahko videli, kako jima bo šlo v Ligi prvakov, bi gotovo poskušali popraviti zadeve in priti do prijateljskega dogovora, ki bi bil še naprej donosen za klub kot za samega portugalskega igralca," je zapisal AS .

Poletje 2018 se je v nogometno zgodovino vpisalo kot eno najbolj znamenitih, ko gre za prestope nogometašev, saj je eden najboljših napadalcev vseh časov Cristiano Ronaldo le nekaj tednov po osvojitvi tretjega zaporednega in skupno svojega petega naslova v Ligi prvakov končal sodelovanje z Real Madridom ter se odločil okrepiti Juventus. Tam je nadaljeval s serijskim doseganjem zadetkov, a je tako kot njegov bivši klub iz Madrida močno razočaral v Ligi prvakov, kjer je moral z belo-črnimi letos v osmini finala priznati premoč Lyonu, sedmi ekipi predčasno končanega francoskega prvenstva. Na slovo Ronalda od stadiona Santiago Bernabeu so po poročanju madridskega časnika AS močno vplivala njegova nesoglasja s predsednikom kluba Florentinom Perezom .

'Tako Real kot Ronaldo sta oslabela'

Ronaldu po podpisu "ločitvenih papirjev", kot so se izrazili, v zadnjih dveh sezonah v Torinu na evropskih tekmah ni šlo občutno bolje. V Madridu je sicer osvojil štiri naslove v Ligi prvakov in bil šestkrat najboljši strelec tekmovanja, podpisal pa se je tudi pod rekordnih 17 zadetkov v eni sezoni (2013/14). V belem dresu je Ronaldo osvojil tudi štiri od svojih skupno petih zlatih žog.

"To je zdaj zelo oddaljen cilj za Cristiana, ki je v dveh letih z Juventusom doživel izpad iz Lige prvakov v četrtfinalu (v minuli sezoni proti Ajaxu) in v osmini finala (v tej sezoni, ko je bil minuli petek boljši Olympique kljub 'dvojčku' Portugalca, ki ni bil dovolj za preobrat zaostanka s prve tekme z 0:1 v Lyonu). Zaključek je lahek: tako Real Madrid kot Cristiano sta oslabela od trenutka, ko sta se odločila kreniti vsak svojo pot. Evropa je tista, ki daje prestiž, tako klubu kot igralcu. Oba sta dobivala visoke ocene v osmih prekrasnih letih (2010-18), zdaj pa sta vknjižila dve zaporedni razočaranji. Preklet bodi čas."

Statistika Cristiana Ronalda v zadnjem desetletju v Ligi prvakov (vir: As.com):

Ekipa Sezona Tekme Izpad v izloč. bojih/Prvak Goli Real Madrid 09/10 6 Osmina finala proti Lyonu 7 10/11 12 Polfinale proti Barceloni 6 11/12 10 Polfinale proti Bayernu 10 12/13 12 Polfinale proti B. Dortmund 12 13/14 11 Prvak proti Atleticu 17 14/15 12 Polfinale proti Juventusu 10 15/16 12 Prvak proti Atleticu 16 16/17 13 Prvak proti Juventusu 12 17/18 13 Prvak proti Liverpoolu 15 Juventus 18/19 9 Četrtfinale proti Ajaxu 6 19/20 8 Osmina finala proti Lyonu 4

Največja želja Juventusa ostaja nepotešena

ASdodaja, da se Ronaldo v Ligi prvakov "ne najde", potem ko je v prvi sezoni pri Juventusu dosegel le en gol v skupinskem delu, nato pa se podpisal pod zgodovinski hat-trick v osmini finala proti Atleticu in Janu Oblaku, ki je belo-črnim prinesel napredovanje. A nato jih je ustavil Ajax z Matthijsom de Ligtom, ki je zdaj Portugalčev soigralec, a tudi Nizozemec ni prinesel pretiranih izboljšav, ko gre za evropske predstave Torinčanov. V tej sezoni je Ronaldo zabil vse zadetke Juventusa v izločilnih bojih, a je bilo to premalo za napredovanje proti Lyonu.

"Po tem, ko je očaral italijansko ekipo v polfinalu (tiste ovacije po tako odmevnem golu s škarjicami so se ga dotaknile), pa zdaj ni sposoben doseči finala oziroma niti stopiti na prag le-tega. Poleg tega upada tudi njegova strelska forma. Najboljši strelec tekmovanja v času, ko je igral za Madrid, ko je vedno dosegel več kot pet golov in dosegel tudi absolutni rekord 17 golov v sezoni 13/14, ko je z belimi osvojil la Decimo. Kar sedemkrat je dosegel dvomestno število golov, v petih pa več kot deset: 17, ki smo jih že omenili, 16 v 15/16, 12 v 16/17 in 15 v 17/18. V dveh sezonah pri Juvetu, čeprav je šlo za nekaj pomembnih golov, jih je dosegel le deset in, kar je najpomembneje, ni osvojil nobene celinske lovorike. To je že dolgo časa želja Juventusa, ki pa je Cristianu še ni uspelo zadovoljiti,"nadaljuje AS.

Madridski dnevnik meni, da Real brez Portugalca "trpi" v Evropi, kjer so Ronaldovi goli mnogokrat prevesili tehtnico v korist aktualnih španskih prvakov:"Izkupiček je enak: nič celinskih naslovov Real Madrida brez številke 7 v ekipi. Čeprav napetost ni tako velika kot v Torinu, pa so pri belih zahteve v njihovem tekmovanju vedno najvišje. Ob koncu dinastije v Evropi sta tako Real Madrid kot Cristiano našla zatočišče v prvenstvu. Ko sta bila skupaj, sta se veselila le dvakrat, večinoma je zmagovala Barca, enkrat pa so državni naslov osvojili Atleti, oba pa sta Realu preprečila večje število domačih naslovov. Po koncu te celinske prevlade ima Cristiano zdaj že toliko scudettov kot naslovov v LaLigi."

'Evropo lahko osvajata le skupaj'

Zapisali so še, da sta lahko tako Real kot Ronaldo v zadnjih letih spoznala, da potrebujeta drug drugega v lovu za najbolj cenjeno lovoriko v klubskem nogometu. Po slovesu Portugalca je Real sicer postal bolj povezana celota s Karimom Benzemajemv konici napada, kjer je Francoz po dolgih letih v senci Portugalca pokazal vse svoje kvalitete, ocenjuje AS.

"Odhodu Cristiana je sledilo težko leto za bele, ki brez njega niso našli prave poti. Niti z (Julenom) Lopeteguijem, niti s Solarijem in niti z Zidanom, ki je sprejel pacienta na urgenci in pazil nanj do zaključka sezone. Zdaj je Francoz zakrpal ekipo, ki se je prilagodila modelu. Prej je bilo tudi v zaodrju vse odvisno od Cristiana. Zdaj mora vse delovati kot eno, skupaj z napadom, čigar ključi so v večji meri v rokah Karima Benzemaja, ki se je izbrusil v vlogi strelca, potem ko je leta preživel kot pribočnik Portugalca. In tako so osvojili to tako čudno in spremenjeno prvenstvo. A prek udarcev sta (Real in Ronaldo, op. a.) spoznala, da lahko Evropo osvajata le skupaj,"je sklenil AS.