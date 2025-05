Inter in Barcelona v boj za prvo finalno vstopnico

"Ni potrebno, da smo zaradi tekme pod pritiskom. Smo v polfinalu Lige prvakov, moramo uživati in to početi kot soigralci. Moja ekipa je zelo povezana, dinamika med njimi je dobra, igramo fantastičen nogomet, in to moramo na tekmi tudi pokazati," je dan pred polfinalno tekmo razmišljal Nemec.