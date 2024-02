Dvoboj neporaženih: Inzaghi poln hvale na račun Atletica

To bo šele drugi obračun med tekmecema, ki sta se edinkrat doslej pomerila v evropskem superpokalu pred 14 leti, ko je slavil Atletico Madrid po golih žal pokojnega Joseja Antonia Reyesa in Sergia Agüera. Inter je v skupinskem delu trikrat zmagal in remiziral, kar je bilo dovolj za drugo mesto za Real Sociedadom. Colhonerosi so na drugi strani v skupini z Laziem, Celticom in Feyenoordom štirikrat zmagali in dvakrat igrali neodločeno.

"Atletico je odlična ekipa. Že dolga leta so na vrhunskem nivoju, zato bomo morali pokazati pravi Interjev obraz. Težko je predvideti, kako bodo igrali, ker so se močno spremenili. Imajo pravo miselnost in igrajo odličen nogomet," je nasprotnike, ki jih vodi nekdanji nogometaš Interja Diego Simeone, pohvalil njegov stanovski kolega Simone Inzaghi.

Oba trenerja se dobro poznata iz igralskih časov, saj sta si kar štiri sezone garderobo delila pri Laziu. "V veliko zadovoljstvo mi bo, da se bomo pomerili z njegovo ekipo. Bil je fantastičen soigralec. Že takrat je bilo jasno, da bo prav takšen tudi kot trener. Vedno sva ohranjala stike," je dodal Inzaghi.