Dvojica obsojena na zapor zaradi neredov v finalu Lige prvakov

Med kaosom pri vstopu na finale na Stade de France je konec maja francoska policija, ki je tedaj uporabila tudi solzivec, aretirala 68 oseb, 238 je bilo v neredih lažje poškodovanih. Francoski organizatorji in Evropska nogometna zveza (Uefa) so kot razlog za zamudo začetka tekme navedli, da je na tisoče navijačev želelo vstopiti na stadion s ponarejenimi vstopnicami. To je povzročilo zastoje pri vstopu, zato je Uefa prestavila začetek finala, da bi si tekmo lahko ogledalo čim več navijačev z veljavnimi vstopnicami.

Francoski senat je v preiskavi julija krivdo za to pripisal tako francoskim organizatorjem kot tudi Uefi, "zaradi preslabe priprave na izvedbo finala", poroča AFP.