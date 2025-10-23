Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Dvojni razlog za slavje v Madridu: Bellingham le prekinil strelsko sušo

Madrid , 23. 10. 2025 08.26 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
1

Real Madrid tudi po tretjem krogu Lige prvakov ostaja brez praske, potem ko je z 1:0 doma ugnal Juventus. Edini gol je sredi drugega polčasa dosegel Jude Bellingham, za katerega je to sploh prvi zadetek v letošnji sezoni. Še en razlog več za zadovoljstvo trenerja Xabija Alonsa, ki ima trenutno sladke skrbi.

Bellingham je odločil derbi kroga na Santiao Bernabeuu.
Bellingham je odločil derbi kroga na Santiao Bernabeuu. FOTO: AP

V obračunu moštev v diametralno nasprotnih formah je Real Madrid potrdil odlične rezultate v zadnjem obdobju, Juventus pa je še sedmo tekmo zapovrstjo ostal brez zmage, kar je še pospešilo ugibanja, koliko časa bo na klopi stare dame še sedel Igor Tudor

Ne zgolj z rezultatom, njegovi varovanci ne morejo biti zadovoljni niti s predstavo na kultnem Santiago Bernabeuu, kjer so bili domači večji del tekme občutno boljši. Rezultat bi bil gotovo še višji, če ne bi Juve v svojih vratih imel razpoloženega Michela Di Gregoria, ki je nekajkrat izvrstno posredoval. 

Na sedmem nastopu v aktualni sezoni je Bellingham prvič meril v polno.

V 57. minuti pa niti razpoloženi vratar ni mogel preprečiti zadetka Reala, po strelu Viniciusa Juniorja se je žoga od vratnice odbila na nogo Juda Bellinghama, ki je bil dovolj zbran, da je poskrbel za še tretjo zmago Reala v novi sezoni Lige prvakov.

"Presrečen sem zanj," je glede angleškega vezista povedal trener Reala Xabi Alonso in dodal: "Po težavah s poškodbo je potreboval tako dobro tekmo. Tudi če ne bi zadel, bi si njegova predstava zaslužila visoko oceno. Sploh v drugem polčasu je bil odličen v iskanju medprostorov." 

Juventus je sicer spodbudno začel tekmo in bil v uvodnih minutah celo boljši tekmec. Na začetku drugega polčasa je zlato priložnost pri izidu 0:0 zapravil Dušan Vlahović, tik pred koncem pa iz ugodnega položaja ni uspel bolje zaključiti Lois Openda.

Preberi še Kraljevi klub po zaslugi Bellinghama porazil Juventus

"Nismo začeli dobro, a smo se nato uspeli prilagoditi. Imeli smo posest žoge in vseskozi skušali igrati hitro, zato smo imeli številne priložnosti. Garali smo, da smo prišli do zmage," je nadaljeval trener Reala, ki je posebej izpostavil Viniciusa. Brazilec je pri edinem golu na tekmi odigral ključno vlogo. 

Alonso je moral komentirati tudi obrambni del predstave svojih varovancev, ki si za razliko od napada ne zasluži tako visoke ocene. Juventusu se je v protinapadih kar nekajkrat ponudilo ogromno prostora, a ga Torinčani niso uspeli izkoristiti. "Iz tedna v teden napredujemo. Dogovorili smo se, da bomo stali in pokrivali visoko, kar je puščalo več prostora. Želeli smo biti agresivni, to pa je logična posledica tega. Še dobro, da imamo v vratih Thibauta Courtoisa," se je smejalo Alonsu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov real madrid juventus
Naslednji članek

Vse na enem mestu: Liverpool se je znesel nad Eintrachtom, Bayern znova prepričljiv

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
23. 10. 2025 09.13
+1
Strelska suša?? Vraca se po zapleteni poskodbi ramena...lansko sezono je odigral z dislokacijo levega ramena da je lahko igral je moral igrati z opornico ker ramena ni bilo mogoce stabilizirati brez operacije...zdaj je zadeva resena in vrnil se je najmanj 5 tednov prej kot pa so predvidevali zdravniki...202 minute je odigral v laligi in 90minut v ligi prvakov...vraca se po poskdobi in vraca se nazaj v svojo formo kjer jo je vceraj kronal se z zadetkom...ne prizanasate igralcem reala?? Nekateri igrajo neposkodovani 3.sezone pa ne morejo zabiti 10+golov pa jih hajpate za zlato zogo...ko gre pa za igralca reala ki se vraca po zapleteni poskodbi pa govorite o susi...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306