Dvojni razlog za slavje v Madridu: Bellingham le prekinil strelsko sušo

Real Madrid tudi po tretjem krogu Lige prvakov ostaja brez praske, potem ko je z 1:0 doma ugnal Juventus. Edini gol je sredi drugega polčasa dosegel Jude Bellingham, za katerega je to sploh prvi zadetek v letošnji sezoni. Še en razlog več za zadovoljstvo trenerja Xabija Alonsa, ki ima trenutno sladke skrbi.

Bellingham je odločil derbi kroga na Santiao Bernabeuu. FOTO: AP icon-expand

V obračunu moštev v diametralno nasprotnih formah je Real Madrid potrdil odlične rezultate v zadnjem obdobju, Juventus pa je še sedmo tekmo zapovrstjo ostal brez zmage, kar je še pospešilo ugibanja, koliko časa bo na klopi stare dame še sedel Igor Tudor. Ne zgolj z rezultatom, njegovi varovanci ne morejo biti zadovoljni niti s predstavo na kultnem Santiago Bernabeuu, kjer so bili domači večji del tekme občutno boljši. Rezultat bi bil gotovo še višji, če ne bi Juve v svojih vratih imel razpoloženega Michela Di Gregoria, ki je nekajkrat izvrstno posredoval.

Na sedmem nastopu v aktualni sezoni je Bellingham prvič meril v polno.

V 57. minuti pa niti razpoloženi vratar ni mogel preprečiti zadetka Reala, po strelu Viniciusa Juniorja se je žoga od vratnice odbila na nogo Juda Bellinghama, ki je bil dovolj zbran, da je poskrbel za še tretjo zmago Reala v novi sezoni Lige prvakov.

"Presrečen sem zanj," je glede angleškega vezista povedal trener Reala Xabi Alonso in dodal: "Po težavah s poškodbo je potreboval tako dobro tekmo. Tudi če ne bi zadel, bi si njegova predstava zaslužila visoko oceno. Sploh v drugem polčasu je bil odličen v iskanju medprostorov." Juventus je sicer spodbudno začel tekmo in bil v uvodnih minutah celo boljši tekmec. Na začetku drugega polčasa je zlato priložnost pri izidu 0:0 zapravil Dušan Vlahović, tik pred koncem pa iz ugodnega položaja ni uspel bolje zaključiti Lois Openda.

"Nismo začeli dobro, a smo se nato uspeli prilagoditi. Imeli smo posest žoge in vseskozi skušali igrati hitro, zato smo imeli številne priložnosti. Garali smo, da smo prišli do zmage," je nadaljeval trener Reala, ki je posebej izpostavil Viniciusa. Brazilec je pri edinem golu na tekmi odigral ključno vlogo. Alonso je moral komentirati tudi obrambni del predstave svojih varovancev, ki si za razliko od napada ne zasluži tako visoke ocene. Juventusu se je v protinapadih kar nekajkrat ponudilo ogromno prostora, a ga Torinčani niso uspeli izkoristiti. "Iz tedna v teden napredujemo. Dogovorili smo se, da bomo stali in pokrivali visoko, kar je puščalo več prostora. Želeli smo biti agresivni, to pa je logična posledica tega. Še dobro, da imamo v vratih Thibauta Courtoisa," se je smejalo Alonsu.