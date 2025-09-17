Dvomita celo AS in Marca: Če je to penal za Real, potem ...

Če dosežeš dva zadetka, oba iz enajstmetrovke in sta to hkrati tudi gola za zmago (2:1), potem je razlogov za "debato" po tekmi dovolj. Kylian Mbappe je izkoristil obe priložnosti in Real popeljal do dragocenih treh točk na začetku sezone Lige prvakov. A repi po tekmi na Santiagu ostajajo. V središču pozornosti pa sodnik iz BiH Irfan Peljto, ki naj bi prehitro pokazal na belo piko predvsem v drugem primeru. In stekle so špekulacije ...

Real Madrid je kljub pritisku prvi prejel gol, za Marseille je po napaki Realove obrambe zadel Timothy Weah. Izenačil je Kylian Mbappe z bele točke. Marseille je zdržal ob terenski premoči domačih, v 70. minuti pa je Real ostal brez Danija Carvajala, ki je z glavo udaril vratarja Geronima Rullija in dobil rdeči karton. A so Madridčani kljub temu povedli, ko je, spet z bele točke, v 81. minuti zadel Mbappe.

In prav odločilni zadetek na tekmi, ki ga je podpisal 26-letni Francoz je hitro začel buriti duhove. Najprej so skočili v taboru Marseilla in ostro protestitali že na kraju "zločina". Nadaljevalo se je v izjavah po tekmi in tudi novinarski konferenci. "Druga enajstmetrovka na tekmi je sramota za nogomet. Mislim, da smo imeli veliko priložnost, da na Santiagu vzamemo vse tri točke," je bil kratek po tekmi strateg Marseilla Roberto De Zerbi. Da je sodnik Irfan Peljto (v drugo) prehitro pokazal na belo točko, se (celo) strinjajo tudi španski poročevalci po tekmi.

Kylian Mbappe je izkoristil obe enajstmetrovki in Real popeljal do uvodne evropske zmage. FOTO: AP icon-expand

AS in Marca sta v tem primeru enotna. "Brez dvoma se bo o tej najstrožji kazni še nekaj časa razpravljalo. Ne samo v javnosti in med navijači, temveč tudi na sodniških seminarjih. Dobro bi bilo, da se v takem primeru javi sodniška stroka in pove, za vraga, ali je to penal ali ne," je bila neposredna Marca, ki realno ocenjuje sporno odločitev sodnika iz BiH. "Vedno bodo prisotne debate po dosojenih enajstmetrovkah. Toda pravila naj bodo natančna. V tem primeru se zdi, da situacija ni bila takšna, da se pokaže na belo piko," nadaljuje Marca.

Enako "udarni" in prepoznavni madridski športni časnik AS je bil še bolj neposreden. "Zdi se, da penal ni bil pravilno dosojen. Nogometaš francoske ekipe je imel roko v naravnem položaju. Nogometaš se je vrgel na tla, toda ni imel namere igrati z roko. Bilo je to nesrečno naključje. Še več, zdi se, da ni mogel pravočasno umakniti roke."

Tako madridska časnika, kaj šele porečejo in zapišejo Marseillu prijazni mediji, sploh pa tisti, ki, kot ptički na veji, ponavljajo, kako zaščiten je Real v Ligi prvakov in kako silno sodniško pomoč ves čas uživa. Precenite in ocenite sami ...