Liga prvakov

Dvomita celo AS in Marca: Če je to penal za Real, potem ...

Madrid, 17. 09. 2025 07.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
50

Če dosežeš dva zadetka, oba iz enajstmetrovke in sta to hkrati tudi gola za zmago (2:1), potem je razlogov za "debato" po tekmi dovolj. Kylian Mbappe je izkoristil obe priložnosti in Real popeljal do dragocenih treh točk na začetku sezone Lige prvakov. A repi po tekmi na Santiagu ostajajo. V središču pozornosti pa sodnik iz BiH Irfan Peljto, ki naj bi prehitro pokazal na belo piko predvsem v drugem primeru. In stekle so špekulacije ...

Real Madrid je kljub pritisku prvi prejel gol, za Marseille je po napaki Realove obrambe zadel Timothy Weah. Izenačil je Kylian Mbappe z bele točke. Marseille je zdržal ob terenski premoči domačih, v 70. minuti pa je Real ostal brez Danija Carvajala, ki je z glavo udaril vratarja Geronima Rullija in dobil rdeči karton. A so Madridčani kljub temu povedli, ko je, spet z bele točke, v 81. minuti zadel Mbappe. 

Preberi še Vse na enem mestu: osem golov v Torinu in presenečenje v Lizboni

In prav odločilni zadetek na tekmi, ki ga je podpisal 26-letni Francoz je hitro začel buriti duhove. Najprej so skočili v taboru Marseilla in ostro protestitali že na kraju "zločina". Nadaljevalo se je v izjavah po tekmi in tudi novinarski konferenci. "Druga enajstmetrovka na tekmi je sramota za nogomet. Mislim, da smo imeli veliko priložnost, da na Santiagu vzamemo vse tri točke," je bil kratek po tekmi strateg Marseilla Roberto De Zerbi. Da je sodnik Irfan Peljto (v drugo) prehitro pokazal na belo točko, se (celo) strinjajo tudi španski poročevalci po tekmi. 

Kylian Mbappe je izkoristil obe enajstmetrovki in Real popeljal do uvodne evropske zmage.
Kylian Mbappe je izkoristil obe enajstmetrovki in Real popeljal do uvodne evropske zmage. FOTO: AP

AS in Marca sta v tem primeru enotna. "Brez dvoma se bo o tej najstrožji kazni še nekaj časa razpravljalo. Ne samo v javnosti in med navijači, temveč tudi na sodniških seminarjih. Dobro bi bilo, da se v takem primeru javi sodniška stroka in pove, za vraga, ali je to penal ali ne," je bila neposredna Marca, ki realno ocenjuje sporno odločitev sodnika iz BiH. "Vedno bodo prisotne debate po dosojenih enajstmetrovkah. Toda pravila naj bodo natančna. V tem primeru se zdi, da situacija ni bila takšna, da se pokaže na belo piko," nadaljuje Marca

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Enako "udarni" in prepoznavni madridski športni časnik AS je bil še bolj neposreden. "Zdi se, da penal ni bil pravilno dosojen. Nogometaš francoske ekipe je imel roko v naravnem položaju. Nogometaš se je vrgel na tla, toda ni imel namere igrati z roko. Bilo je to nesrečno naključje. Še več, zdi se, da ni mogel pravočasno umakniti roke."

Preberi še Mbappe z dvema enajstmetrovkama Realu priboril (srečno) zmago

Tako madridska časnika, kaj šele porečejo in zapišejo Marseillu prijazni mediji, sploh pa tisti, ki, kot ptički na veji, ponavljajo, kako zaščiten je Real v Ligi prvakov in kako silno sodniško pomoč ves čas uživa. Precenite in ocenite sami ...

Liga prvakov
Liga prvakov FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov real
KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petarda10
17. 09. 2025 09.06
+0
Ni penala ni reala hahahahaha nova kraja vardrida in to ze kar na prvi tekmi sramota
ODGOVORI
2 2
Dany75
17. 09. 2025 09.11
+1
ti se oglasas… ko ps ima varcelona penale, in to zelo smesne pa si skrit..
ODGOVORI
1 0
drimtim
17. 09. 2025 09.03
-1
Kapetan vzor igralcem in s tem je pokazal vse o njihovem načinu za doseganje zmag.Groba igra s pretepanjem in penali.Penalreal varmadrid smo videli včeraj vse.Karma vsekala hejterje.
ODGOVORI
1 2
Jože Prtiskač
17. 09. 2025 09.03
Do nedavnega je bilo navodilo sodnikom da roke ne piskajo, če z dotikom ne spremeni smeri žoge proti golu in je v NARAVNEM položaju ob telesu Ta žoga se je njemu od tal odbila v roko-sploh ni bil strel proti golu! in v roko na strani telesa nasprotno od gola
ODGOVORI
0 0
friki24
17. 09. 2025 09.02
+1
Takoj po izkljucitvi carvajala se je vedelo da bo probal bosanc skompenzirat nekaj ker ni mel jajc da bi takole ostalo do konca tekme..Nedorasel vlogi saj zato so ga pa postavli za glavnega sodnika na tekmi reala je bilo ze takoj sumljivo, ker kaksen bolj suveren sodnik nebi takole padal pod pritiskom, da ne govorim kolikokrat na tekmi je bil v napoto igralcem marseilla kot nalasc.. Sicer pa glede na to da se niti enga komentarja od tistega ki zmeraj pametuje vemo kaj je razlog skriva se od sramu pred temi podarjenimi penali
ODGOVORI
1 0
ddolores
17. 09. 2025 08.58
+5
Hejter Cripstomessi bi napisal: Uefalona!
ODGOVORI
5 0
Jože Prtiskač
17. 09. 2025 08.57
+3
Izrael-Real, slučajno? ali je denar res sveta vladar
ODGOVORI
3 0
Hinkoinvinko
17. 09. 2025 08.53
+3
Medtem so ZN objavili poročilo, da je Izrael izvršil GENOCID nad Palestinci v Gazi. O tem se ne poroča... fuzbal pa na naslovnici...
ODGOVORI
4 1
Marcipan?k
17. 09. 2025 09.09
ne mešaj teh tem s športom! hvala
ODGOVORI
0 0
Japa Jade
17. 09. 2025 08.53
-3
Lepo se vidi na posnetku od zadaj, da je udaril po žogi z roko.
ODGOVORI
2 5
štajerski janezek
17. 09. 2025 09.00
+2
Ja in?
ODGOVORI
3 1
štajerski janezek
17. 09. 2025 08.49
+7
Dany kal lahko ta penal zagovarjas? Te ni sram? In pravis da si igral nogomet...
ODGOVORI
8 1
SKTTSCN
17. 09. 2025 08.49
-7
Kdor ni videl, da je tekma bila popolnoma regularna naj gre raje gledat kriket ali curling.
ODGOVORI
3 10
Odisej25
17. 09. 2025 08.45
+4
Mislim, da Peljto dolgo časa ne bo več sodil. Ta prekršek je videl samo on. V takih zadevah bi nujno moral posredovati VAR in odločitev po ogledu bi morala biti skupna vseh sodnikov.
ODGOVORI
6 2
Loptass
17. 09. 2025 08.46
+10
Bo sodil, brez skrbi. Če pa bi tak penal sodil za Marseil, pa hitro več ne bi bil na igrišču.
ODGOVORI
11 1
alam12
17. 09. 2025 08.43
+7
Navijam za Real in se strinjam, da je bila dosojena enajstmetrovka sporna, sodnik pa je bil blizu in je lahko bolje ocenil dotik z roko, se pa sprašujem o vlogi Vara saj bi sodnika ob sporni odločitvi vendar lahko poklical, da bi si ogledal še enkrat posnetek.. Lp
ODGOVORI
7 0
LeoncitoCabron
17. 09. 2025 08.40
+7
Pustimo penale in opravičevanje Peljta po dosojenem rdečem kartonu. To do videli vsi, razen slepih in zaslepljenih. Zanimiv je sodnikov podaljšek. 7.02 minute. Od tega dvakrat 20 sekund priprava Courtoisa na degažiranje, 50 sekund zvijanja Asencija na tleh in 20 sekund izgubljenih pri rumenem kartonu Carrerasa. Skupaj skoraj dve minuti. Prijatelj Irfan pa je podaljšal podaljšek za celi dve sekundi. Ja, bosanski sodniki so poceni. TEMU roba🤣🤣🤣
ODGOVORI
8 1
drimtim
17. 09. 2025 08.40
+9
Vegeta pljuva po Barsi.Kapetan reala pa pretepa nasprotnike in takšni penali.Sramota vseh sramot.🤑🤑🤑🙈🙈🙈
ODGOVORI
10 1
Dany75
17. 09. 2025 08.38
-9
vecina vas nima pojma,ne o fuzbalu ne o pravilih… zanima vas samo mrznja do Real Madrida… vse ostalo spregledate… noben ne pise o penalu ki ga je dobil Liverpool v 94 min za vikend… isto roka… preberite si pravila… Militao je imel roko ob sebi,drugam je ne mores dat,in ga je zadela v laket… prvi penal za Real cist,tudi drugi povsem regularen…ne vem kak nebi bil penal ce je z roko vsekal po zogi ko je lezal… rdeci Carvajala upravicen,saj bi pr teh letih ze lahko vedel kaj sledi za tako neumnost… tak da… prvi polcas bi blo treba izkoristit tiste sanse pa nebi prislo do drame… malo vec koncentracije pa bo…
ODGOVORI
4 13
Loptass
17. 09. 2025 08.44
+7
Militao je trznil proti žogi in ji preprečil pot proti golu ali celo v gol. Naredil se je širšega. Pri drugem penalu....odbite žoge od tal in od drugega dela telesa, praviloma niso penal. Sploh če gre za takšno nerodno posredovanje, na kar igralec ni imel vpliva. Tukaj žoga ni šla niti približno v gol in je upravičeno penal, Militao pa je branil strel z roko in upravičeno ni penal? Ti sploh veš kakšne neumnosti pišeš? Med drugim pa si zadnjič trdil, da je bil penal nad Yamalom proti Vallecanu šenkan? Stik je bil tako kot včeraj pri Rodrygu. Žoga mu je že šla. Rodrygo je prav iskal penal. Ker je videl kje je noga igralca, se je vrgel preko. Saj se je lepo videlo. Igralec Marseila je stopil, šele čez nekaj časa se je Rodrygo vrgel čez nogo.....
ODGOVORI
7 0
štajerski janezek
17. 09. 2025 08.47
+6
Mater si nerealen ce pravis da to ni penal😁
ODGOVORI
6 0
štajerski janezek
17. 09. 2025 08.48
+3
Hecam se seveda... 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
Jože Prtiskač
17. 09. 2025 09.01
+2
Ti pa imaš pojem o fuzbalu ja. Do nedavnega je bilo navodilo sodnikom da roke ne piskajo, če z dotikom ne spremeni smeri žoge proti golu in je v NARAVNEM položaju ob telesu Ta žoga se je njemu od tal odbiloa v roko-sploh ni bil sterel proti golu! in v roko na strani telesa nasprotno od gola
ODGOVORI
2 0
iskriv
17. 09. 2025 08.35
+11
Po sodniških ocenah mora zmagati REAL , pa stane kar hoče , tudi dobro ime sodnika , ki so brez sankcij in so gospodarji na zelenicah in krojijo potek tekem . Mbape je pa zelo slab nogometaš , ker vsako žogo , ki jo prejme se mu vzame . Je pa golgater za katerega mora garati vsa ekipa , da ga spravi v položaj za dajanje golov , zlasti enajst metrovk , po vzoru Ronalda in jih potem mediji kujejo v nebo .
ODGOVORI
11 0
vedam
17. 09. 2025 09.02
-1
Se pravi, da vsa ekipa mora delati za Mbapeja, a gledamo iste tekme? Saj bo Yamal zadovoljil tvoje apetite, aja, če bo imel čas ob vseh k.....ah, ki jih najema:)
ODGOVORI
0 1
n0rc
17. 09. 2025 08.33
+11
Nova sezona, isto sranje :)
ODGOVORI
11 0
Panter 63
17. 09. 2025 08.31
+12
V kratkem, sramota. Prvi krog,in se že ve zmagovalec. Sramota,sramota. Ta Peljto tipičen Realovec.
ODGOVORI
12 0
JOSEPH HAYDN
17. 09. 2025 08.28
+4
Sem navijač Reala in dotik z roko je vsekakor bil, ampka sam ne bi nikdar piskal take 11-metrovke. Igralec je bil v drsečem startu in umaknit roke je nemogoče. Vseeno so pa taki penali posledica VAR-a, ki dela sodnike za nebogljene. Po uvedbi tehnologije se piska absurdne penale. Tako je na žalost
ODGOVORI
9 5
Loptass
17. 09. 2025 08.39
+6
Nima veze če je VAR, sodnik se še ima vedno možnost trezno odločiti. Še več časa in zornih kotov ima kot pred VARom. Ko ni bilo VAR, smo lahko rekli, da sodnik ni videl in je naredil napako. Sedaj v dobi VARA to več ni napaka, temveč zavestna napačna odločitev, ki je posledično nekomu v korist, drugemu v škodo. Izgovarjanja na napake in nisem videl, NI VEČ.
ODGOVORI
6 0
royayers
17. 09. 2025 08.27
+8
seveda ni penal, kaj je tu za dvomit. nobene namere, ampak, ce je Real, je seveda 11m. bila, je in bo.
ODGOVORI
11 3
