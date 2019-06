Džeko izrazil željo po odhodu v Inter, vodstvo Rome ga še prepričuje

Začasno je delo trenerja do konca sezone opravljal Claudio Ranieri. Fonseca, rojen v Mozambiku, je nekdanji nogometaš, ki ga je leta 1995 kupil Porto, a zanj nikoli ni zaigral. Portugalski velikan ga je dolgo časa posojal manjšim klubom. Pri Portu je bil tudi nekaj časa trener. Takoj po prihodu v večno mesto je izrazil željo, da klub zadrži napadalca iz BiH Edina Džeka. "Na njem bom gradil ekipo. Je izvrsten napadalec in karizmatična osebnost. Pravi za naš skupni projekt," je ob prevzemu rimske klopi za Gazzetto Dello Sport pred dnevi dejal 46-letni strokovnjak, ki pa mu velika želja očitno ne bo uresničena. Sploh, ker je interes po odhodu iz večnega mesta potrdil prav Edin Džeko. "Napadalec iz BiH ne negira stikov z Interjem, ni zanikal niti želje po odhodu. No, to še ne pomeni, da bo zares zapustil Romo. Vodstvo kluba iz prestolnice hoče zanj iztržiti čim več," med drugim piše Gazzetta.