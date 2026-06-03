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Liga prvakov

Ederson iz Atalante v Manchester United

Manchester, 03. 06. 2026 12.18 pred 22 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
M.J. STA
Atalanta

Slovenski napadalec pri Manchester Unitedu Benjamin Šeško je v poletnem prestopnem roku dobil prvega soigralca. V naslednji sezoni bo lahko računal tudi s podajami brazilskega veznega nogometaša Edersona, ki se iz Atalante seli v angleško Premier League.

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Britanski mediji pišejo, da bo Manchester ekipi z Apeninskega polotoka za 26-letnega Edersona plačal 40,5 milijona evrov odškodnine, Atalanta pa bi lahko prišla še do 4,5 milijona bonusov. Brazilec je imel z Atalanto podpisano pogodbo tudi za naslednjo sezono. Z Manchestrom bo podpisal štiriletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: AP

V Atalanto se je Ederson preselil leta 2022 iz Salernitane, takratna odškodnina pa je znašala 23 milijonov evrov. Nato je za ekipo iz Bergama zaigral na 180 tekmah, bil pa tudi eden ključnih igralcev ob zmagi v Ligi Evropa leta 2024.

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KOMENTARJI5

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NoriSušan
03. 06. 2026 15.53
bolš to kot pa v usrandrid
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-1
2 3
REAList7
03. 06. 2026 17.59
Nori, ti si idealen primer kako zelo ste farselonarji obsedeni z Realom. Zate res ni več nobenih besed, ki ti jih lahko človek nameni, ne da bi bil žaljiv.
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+0
2 2
NoriSušan
03. 06. 2026 20.16
zakaj pa se moraš obregnit v vsak moj komentar potem? Zakaj pa je 95 posto tvojih komentarjev pluvanje po Barci če ti nisi obseden z Barco? Zakaj pa ti lahko pljuvaš po Barci mi pa ne smemo nič? Daj mi obrazloži to a bo spet tišina?
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-1
1 2
REAList7
03. 06. 2026 21.51
A če se človek odzove na provokacije, potem je to pljuvanje po farseloni? Seveda, da se bom obregnil v tvoj komentar, če pa bolano komentiraš o Realu pod člankom o prestopu igralca Atalante v Man Utd. V takih primerih se bom vedno obregnil.
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+1
1 0
NoriSušan
04. 06. 2026 14.26
No potem lepo pokažež kok si bogi kokr ti praviš. In glede na to da ti ni všeč pljuvanje potem tudi raje ne pisat farselona ampak bodi bolši a ne? Tudi jaz se odzovem na vaše provokacije in iščem vašo logiko in vse kar znate napisat je jokaj hejter farselonar. Zdej pa povej kje je logika
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0 0
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