Ederson iz Atalante v Manchester United

Britanski mediji pišejo, da bo Manchester ekipi z Apeninskega polotoka za 26-letnega Edersona plačal 40,5 milijona evrov odškodnine, Atalanta pa bi lahko prišla še do 4,5 milijona bonusov. Brazilec je imel z Atalanto podpisano pogodbo tudi za naslednjo sezono. Z Manchestrom bo podpisal štiriletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

V Atalanto se je Ederson preselil leta 2022 iz Salernitane, takratna odškodnina pa je znašala 23 milijonov evrov. Nato je za ekipo iz Bergama zaigral na 180 tekmah, bil pa tudi eden ključnih igralcev ob zmagi v Ligi Evropa leta 2024.