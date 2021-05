Ederson razkril: Odločilni strel z bele pike bom izvedel jaz

Prenos finalne tekme Lige prvakov med Manchester Cityjem in Chelseajem si boste lahko v soboto, 29. maja, ogledali samo na POP TV in VOYO. Studijski del se začne ob 20. uri, gosta bosta selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek in direktor reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije ter nekdanji reprezentant Miran Pavlin.

"Sem (na seznamu izvajalcev, op. a.). Ni mi treba veliko vaditi. A petega bom izvedel jaz. Odločilnega. Mislim, da bom izvedel petega," je brazilski vratar Manchester Cityja Ederson Moraesdejal za TNT Sport.

Trener Josep Guardiolaje do finalne tekme Lige prvakov v vseh tekmovanjih preizkusil že šest različnih izvajalcev, ki so izkoristili sedem od enajstih enajstmetrovk. Po enkrat so zgrešili Raheem Sterling, Kevin De Bruyne,Ilkay Gündoganin Sergio Agüero. Alisson poleg izjemne samozavesti pri strelih z bele pike slovi tudi po svojih dolgih podajah; vknjižil je že dve podaji, na svoj prvi gol pa še čaka. Ob zmagi Cityja v Premier League je osvojil zlato rokavico za največ tekem brez prejetega gola (19).

'Vratarji se poznajo'

"On je možen izvajalec, ker sem precej gotov, da je dober,"je februarja o možnosti, da bi pomembno nalogo zaupal Edersonu, dejal Guardiola, potem ko je na tekmi z Liverpoolom zgrešil Gündogan. Angleški mediji so poročali, da je med tekmo s Tottenhamom, ki je sledila, Ederson že krenil proti drugi polovici igrišča, preden ga je ustavil Bernardo Silva. Rodrigo Hernandez je nato sicer zadel, Ederson pa mu je celo predal nekaj navodil.

"Vratarji se poznajo. Ederson mi je povedal nekaj specifičnih stvari o Hugoju Llorisu in tem, kam naj usmerim strel. Nisem ga poslušal! Bolje se je namreč osredotočiti na tisto, v kar si prepričan, jaz pa sem bil prepričan v svoj način,"je kasneje dejal Rodri.

Čas za osmo 'loterijo'?

ESPNse pred sobotnim finalom spominja številnih velikih imen, ki so od začetka Lige prvakov in sezone 1992/93 nase morala prevzeti odgovornost v "loteriji". Enajstmetrovke so odločile sedem finalov, odločilna peta strela sta denimo v letih 2012 in 2016 izvedla Didier Drogba(proti Bayernu) in Cristiano Ronaldo(proti Atletico Madridu). Vratar Bayerna Manuel Neuerje v finalu s Chelseajem, ko ga je na koncu v kozji rog ugnal Drogba, sam uspešno izvedel tretji strel za Bavarce. S petim strelom je finale z Juventusom leta 2003 na Old Traffordu odločil tudi legendarni ukrajinski napadalec AC Milana Andrij Ševčenko. Njegov odločilni peti strel je bil dve leti kasneje proti Liverpoolu v Istanbulu manj uspešen, saj ga je Jerzy Dudek "prebral" in na neverjetni tekmi prinesel zmago rdečim.