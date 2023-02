Neapeljčani po prvem dejanju z lepo prednostjo

Lahko Eintracht zaustavi v tej sezoni zares prepričljivi in na vseh frontah (rezultatsko) še kako uspešni Napoli? To je bilo osnovno vprašanje pred uvodnim dejanjem obračuna osmine finala Lige prvakov. Napoli je v Frankfurt dopotoval po petih zaporednih ligaških zmagah in veliko točkovno prednostjo pred tekmeci v Serie A, a kljub odličnim predstavam in rezultatom v italijanskem prvenstvu je iz tabora Nepaljčanov pred dvobojem z Eintrachtom prihajalo do visokoletečih ambicijah tudi v Evropi. "Eintracht je tekmec po meri. Premagljiv, a tudi dovolj kakovosten, da zahteva maksimalno mobilizacijo. Tako taktično in tehnično, kot tudi mentalno," so v en glas poudarjali v slačilnici sinje-modrih in upali na ugodno izhodišče po 90 minutah uvodnega dejanja dvoboja z Nemci.