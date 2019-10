Candreva po zmagi Interja za 24UR: Handanović je naša referenca

Inter je oslabljeno Borussio Dortmund , ki je v Milano prišla brez kapetana in prvega zvezdnika Marca Reusa ter še nekaterih pomembnih posameznikov, večji del tekme držal na varni razdalji, ko pa je moral posredovati, je to Samir Handanović storil brezhibno in brez prejetega gola sklenil z obračunom tretjega kroga. Z zmago se je Inter na lestvici izenačil z Dortmundčani, oboji imajo zdaj štiri točke, medtem ko jima Barcelona s prigarano zmago v Pragi nad Slavijo ( 2:1 ) beži za dve točki.

Brez besed o Barceloni

Našega Matica Flajšmana je v pogovoru s članom srebrne hrvaške izbrane vrste z minulega svetovnega prvenstva zanimalo tudi, če si je s soigralci dal duška v slačilnici, toda ...

"Ne vem, takoj sem moral na doping (kontrolo, op. a.),"je priznal dobro razpoloženi Brozović, ki je bil s trenerjem Antoniem Contejemin soigralci še v ponedeljek zatopljen v poglobljeno analizo tekmeca, zaradi katere so zadnji trening v klubskem centru zamaknili za več deset minut.

"Zakaj je trening zamujal? Nimam pojma, gledali smo videe, ker smo igrali v nedeljo, v ponedeljek nismo utegnili, nato smo si videe le pogledali in najbrž je bil to razlog, da se je vse skupaj podaljšalo. Nič ... Morali smo odigrati organizirano tekmo, vedeli smo, kaj nas čaka, nismo smeli izgubljati žog, ker so hitri v protinapadih. To je to. Barcelona? Na prvi tekmi smo dokazali, da lahko igramo, a dolgo je še do tiste tekme, zato o njej ne bom govoril," je še povedal Brozović.

Candreva: Handanović je vedno izvrsten

Strelec drugega gola Antonio Candrevaje v pogovoru za našo televizijo nekaj besed namenil tudi kapetanu Handanoviću, ki se je šele po njegovem zadetku v 89. minuti lahko povsem sprostil, ko se je na semaforju izpisal rezultat 2:0. Lautaro Martinezje v prvem polčasu zadel za vodstvo črno-modrih, nato pa mu je Roman Bürkiv 82. minuti ubranil strel z enajstih metrov, a so interisti ušli kazni.

"Da, zmaga je velika, zaslužili smo si jo in zadovoljni smo,"je izjavo za 24UR začel Candreva. "Izvrstna predstava Handanovića? Naš kapetan je naša referenca. Ne samo to, da je danes odigral izvrstno tekmo, vedno odigra izvrstno, toda zasluga vseh je, da lahko uživamo v tej veliki zmagi."

Conte o strahu gostov, ki so spremenili postavitev

Trener Conte je po tekmi zbranim medijem dejal, da je imel občutek, da se je Borussia "bala" Interja in nepričakovano spremenila taktiko. BVB že tako slovi kot izrazito napadalno moštvo, še bolj po prihodu švicarskega trenerja Luciena Favra, a se tokrat proti Milančanom črno-rumeni niso naigrali.

"Borussia Dortmund je spremenila sistem igre v tistega s petimi branilci, kar pomeni, da so se nas bali in želeli spremeniti svoj pristop, da bi bil podoben našemu,"je Conteja citiral Sky Sport Italia. "Pripravili smo se na precej drugačno tekmo, a smo se dobro prilagodili. Ko se je Dortmund ob polčasu spet postavil v 4-2-3-1. smo se spet prilagodili in prevzeli nadzor,"je bil zadovoljen nekdanji trener Siene, Juventusa, Chelseaja in selektor Italije.

'Bil bi nor, da bi 17-letnika držal v ekipi, če mu ne bi zaupal'

"Najpomembnejša stvar, ki sem jo povedal fantom, je bila ta, da naj ne izgubljajo žog na sredinskih položajih, tam namreč udarijo skozi v protinapadih,"je nadaljeval. "Roberto Gagliardini, Nicolo Barella in Marcelo Brozović so opravili izvrstno delo tako v obrambi kot v napadu. 'Broza' (Brozoviću, op. a.) pogosto oštejem, da preveč napada, a nocoj je odigral izvrstno tekmo v obeh fazah igre. Barella je tako radodaren in čustven, a zaradi njega imam panične napade, ko po desetih ali petnajstih minutah dobi rumeni karton. Še vedno se bo težko uvrstiti v nadaljnje tekmovanje, a smo živi. Situacija ni preprosta (...) Še posebej sem vesel za igralce, saj so takšni večeri nagrada za njihovo žrtvovanje."

Nekaj besed je namenil tudi talentiranemu napadalcu Sebastianu Espositu, ki je po vstopu s klopi priigral najstrožjo kazen, a jo je kot že rečeno zapravil Martinez. Esposito je ostal v kadru Interja, čeprav bi lahko odšel na svetovno prvenstvo nogometašev do 17 let.

"Kot sem rekel že v prejšnjih intervjujih in v slačilnici: bil bi nor, da bi 17-letnika zadržal v ekipi, če mu ne bi zaupal. A jaz mu zaupam, je pomemben igralec za nas in žal mi je, da ni šel na svetovno prvenstvo U17 z Italijo, a res smo ga potrebovali in to je nocoj dokazal,"je zadovoljno sklenil Conte.

