EKSKLUZIVNO: Jan Oblak je zadovoljen pri Atleticu: Najbolj vesel sem, če nimam veliko dela

Jan Oblak je znova dokazal, da sodi med najboljše v svetovnem merilu, saj je dobival visoke ocene za svoje delo po prvi tekmi osmine finala Lige prvakov. Atletico je z 2 : 0 premagal Juventus in naredil velik korak k preboju v četrtfinale. Slovenski vratar ni imel veliko dela, a so bile njegove obrambe zelo zahtevne (v strelih v okvir vrat je bilo 5 : 3 za Atletico). "Obramba je naredila svoj del, nisem imel veliko dela. Če nimam veliko dela, pomeni, da dobro stojimo. Nismo pustili veliko prostora Juventusu in si niso priigrali veliko priložnosti,"je dejal Oblak, ki sebe ne postavlja v prvi plan, temveč moštvo.

Njegov intervju je bil prvi slovenskemu mediju po več kot enem letu, pogovor si oglejte v video prispevku, kjer je spregovoril tudi o tehnologiji VAR, tekmi z Juventusom in formi. "Mislim, da smo pokazali najbojše v vseh aspektih igre. Zasluženo smo zmagali. To je šele prvi polčas, zavedamo, da bo zelo zahtevno," je med drugim dejal slovenski vratar po zmagi nad Juventusom.

Oblak je zadovoljen pri Atleticu to je povedal tudi našemu novinarju. "Stremim k temu, da bi bil vsak dan boljši. Vsaka pohvala in kritika sta dobrodošli. Upam, da bo več pohval, kot kritik. Tukaj sem zadovoljen, v klubu so zadovoljni z mano in dokler bo tako, bom tukaj."

Tudi španska Marca je poročala, da Oblaku Atletico pripravlja podaljšanje pogodbe, a podrobnosti niso znane. Slovenski vratar se je madridskemu moštvu pridružil leta 2014 iz portugalske Benfice, trenutna pogodba z Atleticom velja do leta 2021.

Jan Oblak