Niko Kovač za 24UR: Ribery in Robben sta lahko vzor vsem

"To sta 'svetovna' igralca, kar sta dokazala skozi vso kariero,"je za 24UR ekskluzivno povedal Bayernov strateg Niko Kovač , ki je po uspešni igralski karieri, ta ga je "odnesla" tudi v München, dobil največjo priložnost na svoji dosedanji trenerski poti in pred začetkom aktualne sezone je rojeni Berlinčan prevzel največji nemški klub.

Tam je združil moči z nekaterimi najboljšimi nogometaši stare celine, Francoz Franck Riberyin Nizozemec Arjen Robbensta gotovo povsem v vrhu najbolj zvenečih imen, ki jih bomo na tekmi Bavarcev z Ajaxom (prenos bo na Kanalu Ain VOYO) v torek videli na stadionu Allianz Arena.

Gre za velika delavca

"Zdaj imata gotovo nekaj več let, a to ne pomeni, da nimata kakovosti‒ravno nasprotno, kvalitetna sta, velika delavca, ki na vsakem treningu dajeta maksimum, to pa, seveda, poskušata tudi na tekmah. Lahko sta vzor vsem,"je za našo televizijo še povedal Kovač.

Daljši pogovor z nekdanjim vezistom Bayerna in hrvaške nogometne reprezentance si boste lahko ogledali v večerni informativni oddaji 24UR. Tekmo drugega kroga skupinskega dela Lige prvakov med nemškimi prvaki in amsterdamskim Ajaxom pa bomo na Kanalu Ain VOYOprenašali v torek ob 20.45.