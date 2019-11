EKSKLUZIVNO: Mauricio Pochettino pred tekmo v Beogradu

Na stadionu Rajka Mitića oziroma legendarni Marakani drevi gostuje Tottenham , zadnji finalist Lige prvakov. Spursi so v velikem finalu izgubili proti Liverpoolu, a spursi so pod vodstvom trenerja Mauricia Pochettina zares naredili korak naprej. Argentinski trener je v Beograd pripeljal močno zasedbo, na čelu z golgeterjem Harryjem Kanom. Na zadnji medsebojni tekmi, 22. oktobra, je Tottenham visoko premagal rdeče-bele , v Londonu je bilo 5:0.

A vsi se zavedajo, da ta izid nič ne pomeni, na sporedu je novo poglavje. Povsem drugače bodo zvezdaši igrali pred svojimi navijači. To je izpostavil tudi trener londonske zasedbe, s katerim se je pogovarjal novinar Božidar Bulat. "Težko se je pripraviti na vzdušje, moramo biti pogumni in želimo si zmagati. Bo zahtevna atmosfera, vendar imam rad in sem navajen takega vzdušja iz Argentine. Slišal sem veliko reči o stadionu in navijačih, upam, da bo to lep nogometni večer."